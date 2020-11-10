Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали кандидатуру министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ

Госдума РФ Также Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии

Госдума РФ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали кандидатуру министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Также Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии, Виталия Савельева - на пост министра транспорта РФ, Ирека Файзуллина - на пост министра строительства и ЖКХ, Алексея Чекункова - на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, Николая Шульгинова - на должность министра энергетики.

"Все до одного - это люди высокопрофессиональные, прошли региональную школу, возглавляли крупные компании, корпорации и в жизни много трудились, создавая конкретный продукт, прежде чем быть утвержденными на эти высокие должности. У них есть опыт конкретной работы, у них есть успех", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Все названные кандидатуры были внесены в Госдуму главой правительства Михаилом Мишустиным после того, как президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров федерального правительства и внес изменения в указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", увеличив число вице-премьеров до 10, включая первого вице-премьера.

Дмитрий Кобылкин был освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии, Евгений Дитрих - от должности министра транспорта, Николай Цуканов - от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Еще одним указом президент назначил на место Цуканова нынешнего главу Минстроя Владимира Якушева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставки в правительстве РФ ротационным процессом.

Глава правительства поблагодарил Дитриха, Кобылкина и Якушева за совместную работу и пожелал им успехов на новом месте работы. При этом кандидатуры новых членов правительства впервые были утверждены по новой схеме: 6 ноября Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.