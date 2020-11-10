Сотрудникам городской больницы города Коряжма Архангельской области запретили проводить митинги и фотографировать на территории медицинского учреждения. Соответствующий приказ главврача больницы опубликовала глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева в своем микроблоге Twitter.

В документе говорится, что сотрудники учреждения могут организовать акцию, делать видео или фото только с письменного разрешения администрации.

По мнению Анастасии Васильевой, такие "идиотские" и "антиконституционные" приказы принимаются российскими главврачами-коррупционерами по той причине, что они "страшно боятся" ответственности за "воровство, вранье и отсутствие средств индивидуальной защиты" для медиков в их учреждениях.

Корреспонденту издания "Север.Реалии" не удалось получить комментарий главного врача Татьяны Свиридовой по поводу опубликованного приказа. В приемной больницы сообщили, что она не появится в учреждении до конца дня.

В конце октября Министерство здравоохранения России разослало в подведомственные федеральные медицинские центры распоряжение, которое обязывает больницы и врачей согласовывать с министерством любые комментарии по поводу коронавируса.

Правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора", адвокат Станислав Селезнев сообщил "Новой газете", что требование о согласовании комментариев незаконно, у министра здравоохранения таких полномочий нет. А ограничение права на свободу высказываний возможно лишь на основании федерального закона, например, медицинской тайны или гостайны.

"Очередная попытка добавить спокойствия умолчанием. Вместо максимального информирования обо всех обстоятельствах, которое могло бы позволить делать собственные выводы, мы видим патерналистский подход властей к общению с гражданами", - добавил он.