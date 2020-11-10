Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и халатности из-за закупки для полиции 40 тысяч китайских шлемов общей стоимостью 48 млн рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, руководители "НПО Спецматериалов" обманули представителей МВД, показав им "опытный образец защитного шлема и даже написав к нему собственную техническую документацию". "Коммерсанты утверждали, что это их разработки", - добавил источник агентства.

В итоге для ряда подразделений было закуплено около 40 тыс. образцов - каждый по цене примерно по 1,2 тыс. рублей.

Позднее криминалисты ФСБ России совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД провели собственную экспертизу и выяснили, что в рамках госконтрактов были поставлены шлемы модели FBK-208 китайского производства вместо шлемов "Колпак-1" модели "К-1СБ", что не соответствует условиям.

По предварительным подсчетам, общая сумма потерянных бюджетных денег составила не менее 48 млн рублей.

Всего "НПО Спецматериалов" приняло участие в 49 торговых процедурах, компания заключила 47 контрактов на 482 млн рублей для российских силовые ведомств.