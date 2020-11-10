duma.gov.ru 117 депутатов Госдумы из 450 столкнулись с коронавирусом

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Общее число депутатов Госдумы, перенесших коронавирус или болеющих сейчас, достигло 117 человек, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что сейчас болеют 38 депутатов, а пик отмечался на прошлой неделе - 42 заболевших.

Володин заявил, что, несмотря на такую цифру, "парламент не останавливает свою работу, понимая ответственность перед гражданами", передает "Интерфакс". Всего в Госдуме 450 депутатских мест. В конце сентября из-за последствий коронавируса умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, ему было 67 лет.

В конце октября Володин докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что за весь период с начала пандемии коронавирус подтвердился у 91 депутата. В июле спикер отметил, что большинство заболевших на тот момент парламентариев посещали телевизионные ток-шоу. Также он обратил внимание на то, что у некоторых депутатов при тестировании обнаруживаются антитела, то есть они были бессимптомными носителями вируса.