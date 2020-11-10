Павла Крисевича задержали 5 ноября из-за перформанса в поддержку политзаключенных - около здания ФСБ установили крест, на котором "распяли" активиста. Затем крест подожгли, использовав вещество, которое горит при 40 градусах Цельсия и не наносит человеку вреда

Радио Свобода / YouTube Крисевича арестовали на 15 суток

Радио Свобода / YouTube

Международный фонд славянской письменности и культуры обратился в МВД, СК и прокуратуру с просьбой привлечь акциониста Павла Крисевича к ответственности за перформанс в образе распятого Иисуса Христа на Лубянке, у здания ФСБ. Об этом "МБХ медиа" рассказал глава фонда Александр Бочкарев.

"Зачем христианскую символику применять именно в таком действии? Это естественно оскорбляет чувства верующих. Приведу параллель с Францией. Мы видим, к чему это все приводит там. В принципе зачем трогать святыни? Мало других тем? Или мало форм проявления недовольства? Зачем именно через вещи священные для кого-то, а они реально священные. Они думают, что христиане такие соплежуи", - сказал Бочкарев.

По его мнению, действия Крисевича нарушили закон об оскорблении чувств верующих, а также являлись несогласованной акцией. Фонд требует провести проверку и дать правовую оценку действиям активиста.

Ранее Крисевича арестовали на 15 суток за акцию около здания ФСБ на Лубянке в образе Иисуса Христа. На активиста составили протокол о неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП).

Павла Крисевича задержали 5 ноября из-за перформанса в поддержку политзаключенных - около здания ФСБ установили крест, на котором "распяли" активиста. Затем крест подожгли, использовав вещество, которое горит при 40 градусах Цельсия и не наносит человеку вреда. В огонь также кинули "тома уголовных дел" политзаключенных.

Генеральный директор Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Владимирович Бочкарёв от лица православной общественности обратился к начальнику ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, прокурору Москвы Денису Попову с просьбой "провести расследование по факту безобразной провокационной выходки, оскорбляющей чувства верующих, которую устроили 5 ноября 2020 года на Лубянке "акционист" Павел Крисевич и его подельники, изображая на фоне горящих уголовных дел распятого Господа нашего Иисуса Христа". Текст этих обращений размещен на сайте фонда.

По словам автора обращения, "вышеописанное богохульное действо совершено с символом нашей христианской веры и глубоко оскорбляет религиозные чувства всех христиан, вызывает душевную, сердечную боль и негодование всех верующих людей, нарушает их права на свободу совести и вероисповедания".

"Совершенное П. Крисевичем и его подельниками хулиганство явно выражает неуважение не только к христианству, но и ко всему российскому обществу и совершено с выражением мотивов религиозной и политической вражды к некоторым социальным группам: христианам и сотрудникам Федеральной службы безопасности, а в их лицах - ко всем верующим Российской Федерации и государственным служащим", - говорится в обращении руководителя фонда.