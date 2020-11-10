Архив NEWSru.com Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами

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В Духовном управлении мусульман РФ вынесли богословское заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий. Официально решение было принято еще в ноябре прошлого года, однако оно опубликовано на сайте муфтията только на этой неделе. В своем заключении ДУМ РФ ссылается на исламское право, основывающееся на Коране, передает "Интерфакс".

"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", - говорится в заключении, опубликованном во вторник на сайте организации. Под людьми Писания улемы подразумевают христиан и иудеев.

Некоторые мусульманские ученые считают, что многие современные христиане зачастую ничего о Христианстве не знают и его не практикуют. Это служит поводом рассмотреть вопрос о недопустимости заключения брака с "женщинами людей Писания" в современных реалиях, говорится в заключении.

Таким образом, по мнению богословов ДУМ РФ, заключить брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.

Для двух столь близких людей, как муж и жена, для прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей, полагают авторы заявления. "Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни", - подчеркивается в сообщении.

Также богословы обеспокоены тем, что, женясь на "представительницах людей Писания", мужчины-мусульмане уменьшают шансы мусульманок найти супруга-единоверца, в то время как для них выходить замуж за немусульман категорически запрещено.

"Некоторые ученые в качестве важного условия брака называют равенство между потенциальными супругами в социальном и материальном плане. Но разве можно между представителями абсолютно разных мировоззрений, культур, образований поставить знак равенства? Вряд ли", - говорится в документе.

В документе также отмечается, что схожесть супругов в вопросах религии и духовности является важным условием их совместной счастливой жизни.Исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев пояснил, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с немусульманками, а одна, самая распространённая в России - ханафитская, разрешала.

"Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная церковь стала делать заявления от имени всех христиан", - заметил исламовед.

Эксперт добавил: тема браков с иноверцами - действительно один из серьезных вопросов, поскольку многие российские мусульмане вступали в брак с христианками. "Тот же покойный Валиулла Якупов (заместитель муфтия Татарстана) имел жену-христианку, и целый ряд мусульманских деятелей имеют жен, которые не сменили религию. Подобное решение ДУМ РФ способно создать проблемы", - считает Силантьев.