Рестораны и ночные клубы Москвы не будут работать в новогоднюю ночь из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает "Интерфакс", сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября до 15 января в Москве прекращается работа предприятий общепита, работающих в ночное время с 23:00 до 06:00.

"Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря, но, к сожалению, в более скромном формате, и большинство ресторанов в новогоднюю ночь работать не будут, точнее не большинство, а, наверное, все, так как это ограничение с 23:00 до 6:00 распространяется на все заведения общественного питания, клубы, дискотеки", - сказал чиновник.

"Мы заранее предупредили бизнесменов об этом для того, чтобы они могли планировать свой график на новогоднюю ночь. А в целом, отметить новый год можно будет и 31, и 1 числа и в другие дни, во всех ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени", - добавил Немерюк.

Глава департамента также сообщил, что столичные власти пока не намерены закрывать предприятия общественного питания, принимающие посетителей днем.

По словам Немерюка, внедренная в Москве , в том числе в ресторанах и кафе, направлена, в первую очередь, на информирование посетителей и сотрудников о возможном контакте с носителем коронавируса, чтобы своевременно предпринять действия и провериться.

Чиновник пояснил, что запрет на работу ночных заведений, а также система чек-инов в общественных местах были введены с целью предотвращения полного "ресторанного локдауна".