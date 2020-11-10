Осужденных по делу так называемого террористического сообщества "Сеть"* принуждают дать показания на несуществующую московскую ячейку организации, рассказали "МБХ Медиа" сразу два адвоката фигурантов Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина. К обоим приходили в СИЗО сотрудники ФСБ.

Адвокат Иванкина Константин Карташов рассказал, что его подзащитному показывали фотографии неизвестных ему людей, чтобы он показал, "кто есть кто" на них. Также сотрудники ФСБ приходили в СИЗО к еще одному осужденному по делу "Сети"* - Арману Сагынбаеву.

По словам адвоката Пчелинцева Оксаны Маркеевой, об этом Арман Сагынбаев рассказал своей матери. По его словам, 10 ноября в СИЗО явились два сотрудника ФСБ. "Они сказали, что, если я беспокоюсь о своем здоровье, то мне нужно помочь им с несуществующей ячейкой в Москве, и что их коллеги обязательно ко мне придут", - пояснил Сагынбаев, который болен туберкулезом.

Адвокаты утверждают, что сотрудники спецслужб, требуя показаний, шантажируют их подзащитных ухудшением условий содержания под стражей.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть"* было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них - анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов, подготовки к революции и гражданской войне.

Как утверждает обвинение, не позднее мая 2015 года 27-летний фигурант дела Дмитрий Пчелинцев решил объединить анархистов и антифашистов из разных городов - Пензы, Петербурга и Москвы - в "боевые группы" для нападения на силовиков, атак на органы власти, военкоматы и отделения "Единой России". По версии ФСБ, активисты собирались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране", а когда наступит "час Ч", поднять вооруженный мятеж.

Следствие уверяет, что пензенские анархисты неоднократно участвовали "в полевых выходах террористического сообщества" - ездили на тренировки в лес, заброшенный пионерлагерь и завод под Пензой. Согласно обвинительному заключению, между ними были распределены роли тактика, разведчика, сапера, связиста и медика.

Во время обысков у фигурантов дела нашли охотничьи ружья, травматические пистолеты и гранаты. Родственники антифашистов говорили, что оружие подбросили.

Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Так, на теле Виктора Филинкова и Ильи Капустина правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током. Но силовики назвали эти отметины последствиями "укусов клопов". Следственный комитет не нашел в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.

10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети"* осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские ученые, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осужденных антифашистов.

21 февраля издание "Медуза" опубликовала расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале говорилось о возможной причастности к преступлению осужденных по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина, а также находящегося в бегах Алексея Полтавца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в публикации непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети"* и пыток, которым подвергались обвиняемые. Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению отвергают, сообщает радио "Свобода".

На заседании суда 25 мая 2020 года были допрошены психолог и лингвисты, которые проводили экспертизу так называемых "Свода Сети" и "Протокола съезда" на предмет экстремизма. Эти документы обвинение считает основополагающими в доказательстве вины подсудимых. "Свод Сети", по их мнению, содержит структуру и цели террористического сообщества. Ни экстремизма, ни оправдания терроризма в этих документах эксперты не обнаружили. Их содержание посчитали отрывочным и включающим в себя среди прочего фрагменты любовной переписки и списки покупок. "Не удалось установить смысловое содержание файла, определить тему, предмет речи и адресата", - заявила в суде эксперт-лингвист.