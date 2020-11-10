ВСЕ ФОТО В Москве с 13 ноября и по 15 января вводятся дополнительные ограничения по коронавирусу

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Юлия Иванко В ресторанах, кафе, барах, других заведениях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Необходимость введения ограничений на два месяца Собянин объяснил грядущими новогодними праздниками

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений в городе из-за ситуации с коронавирусом с 13 ноября по 15 января.

Он констатировал, что в последние дни уровень заболеваемости снова показал существенный рост. 9 ноября в столице был отмечен суточный максимум за все время пандемии - 6897 заболевших. Доля положительных ПЦР-тестов на коронавирус выросла до 7,5%. "И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. <...> В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно", - признал мэр в своем блоге.

Согласно новому указу Собянина, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Такие же меры рекомендуется принять в федеральных и частных вузах и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

В ресторанах, кафе, барах, других заведениях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Торговля навынос и курьерская доставка готовых блюд по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

Организациям, чья деятельность связана с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему чекинов - регистрации номеров телефонов посетителей и работников.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей временно приостанавливается. Их можно проводить онлайн.

Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только по согласованию с департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора по Москве. Ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.

Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе возможно.

Необходимость введения ограничений на два месяца Собянин объяснил приближением новогодних праздников. "Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий", - сказал он. Власти надеются, что новые меры позволят, "насколько это возможно, разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости".