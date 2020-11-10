В России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса, 368 человек скончались

За последние сутки в России выявлено 20 977 случаев коронавируса в 85 регионах, 368 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 817 109 заболевших и 31 161 умерший. Из больниц за сутки выписано 15 600 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 350 741.
В Москве подтверждено 5902 новых случая заражения, 68 человек умерли. В Санкт-Петербурге снова зафиксирован рекорд по числу заболевших за сутки: прирост составил 1485 человек (накануне было 1403). Скончались 62 пациента.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5902 (68)
Санкт-Петербург - 1485 (62)
Московская область - 685 (16)
Нижегородская область - 402 (13)
Архангельская область - 341
Красноярский край - 328 (11)
Республика Карелия - 320 (2)
Воронежская область - 307 (2)
Ростовская область - 307 (19)
Свердловская область - 294 (8)
Иркутская область - 252 (13)
Забайкальский край - 247 (7)
Республика Коми - 245 (7)
Хабаровский край - 242
Мурманская область - 239 (5)
Алтайский край - 234 (4)
Республика Бурятия - 229 (10)
Волгоградская область - 227 (2)
Омская область - 223
Томская область - 215
Ульяновская область - 214
Приморский край - 208 (2)
Республика Саха (Якутия) - 207 (1)
Ставропольский край - 204 (4)
Саратовская область - 201 (1)
Ханты-Мансийский АО - 197 (6)
Пермский край - 196 (6)
Кемеровская область - 193 (7)
Самарская область - 191 (6)
Ямало-Ненецкий АО - 191 (2)
Кировская область - 190 (1)
Оренбургская область - 189
Челябинская область - 189
Тверская область - 185
Новосибирская область - 179 (5)
Ленинградская область - 171
Пензенская область - 170
Республика Хакасия - 168 (1)
Амурская область - 166
Брянская область - 161
Белгородская область - 160
Ярославская область - 156
Тюменская область - 152
Краснодарский край - 146 (6)
Курская область - 141 (3)
Республика Крым - 141 (15)
Удмуртская Республика - 140 (7)
Ивановская область - 139
Калужская область - 136 (4)
Костромская область - 136 (11)
Орловская область - 134 (1)
Тульская область - 133 (2)
Калининградская область - 133
Астраханская область - 132 (3)
Вологодская область - 130
Псковская область - 129
Новгородская область - 122
Владимирская область - 114
Рязанская область - 111
Смоленская область - 108 (1)
Тамбовская область - 108 (1)
Сахалинская область - 106
Республика Башкортостан - 105
Республика Алтай - 100
Липецкая область - 98
Республика Тыва - 97
Курганская область - 93 (1)
Республика Калмыкия - 92
Республика Дагестан - 91 (7)
Карачаево-Черкесская Республика - 89
Республика Мордовия - 84 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 83 (3)
Республика Адыгея - 72
Чувашская Республика - 71 (6)
Севастополь - 71
Республика Северная Осетия - 69
Республика Ингушетия - 64
Камчатский край - 59
Республика Татарстан - 56
Республика Марий Эл - 45 (2)
Магаданская область - 45 (1)
Чеченская Республика - 42 (1)
Еврейская АО - 36 (1)
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 6