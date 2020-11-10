В России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса, 368 человек скончались

АГН Москва / Софья Сандурская Из больниц за сутки выписано 15 600 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 350 741

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы /Фото М. Денисова

За последние сутки в России выявлено 20 977 случаев коронавируса в 85 регионах, 368 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 817 109 заболевших и 31 161 умерший. Из больниц за сутки выписано 15 600 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 350 741.

В Москве подтверждено 5902 новых случая заражения, 68 человек умерли. В Санкт-Петербурге снова зафиксирован рекорд по числу заболевших за сутки: прирост составил 1485 человек (накануне было 1403). Скончались 62 пациента.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5902 (68)

Санкт-Петербург - 1485 (62)

Московская область - 685 (16)

Нижегородская область - 402 (13)

Архангельская область - 341

Красноярский край - 328 (11)

Республика Карелия - 320 (2)

Воронежская область - 307 (2)

Ростовская область - 307 (19)

Свердловская область - 294 (8)

Иркутская область - 252 (13)

Забайкальский край - 247 (7)

Республика Коми - 245 (7)

Хабаровский край - 242

Мурманская область - 239 (5)

Алтайский край - 234 (4)

Республика Бурятия - 229 (10)

Волгоградская область - 227 (2)

Омская область - 223

Томская область - 215

Ульяновская область - 214

Приморский край - 208 (2)

Республика Саха (Якутия) - 207 (1)

Ставропольский край - 204 (4)

Саратовская область - 201 (1)

Ханты-Мансийский АО - 197 (6)

Пермский край - 196 (6)

Кемеровская область - 193 (7)

Самарская область - 191 (6)

Ямало-Ненецкий АО - 191 (2)

Кировская область - 190 (1)

Оренбургская область - 189

Челябинская область - 189

Тверская область - 185

Новосибирская область - 179 (5)

Ленинградская область - 171

Пензенская область - 170

Республика Хакасия - 168 (1)

Амурская область - 166

Брянская область - 161

Белгородская область - 160

Ярославская область - 156

Тюменская область - 152

Краснодарский край - 146 (6)

Курская область - 141 (3)

Республика Крым - 141 (15)

Удмуртская Республика - 140 (7)

Ивановская область - 139

Калужская область - 136 (4)

Костромская область - 136 (11)

Орловская область - 134 (1)

Тульская область - 133 (2)

Калининградская область - 133

Астраханская область - 132 (3)

Вологодская область - 130

Псковская область - 129

Новгородская область - 122

Владимирская область - 114

Рязанская область - 111

Смоленская область - 108 (1)

Тамбовская область - 108 (1)

Сахалинская область - 106

Республика Башкортостан - 105

Республика Алтай - 100

Липецкая область - 98

Республика Тыва - 97

Курганская область - 93 (1)

Республика Калмыкия - 92

Республика Дагестан - 91 (7)

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Республика Мордовия - 84 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 83 (3)

Республика Адыгея - 72

Чувашская Республика - 71 (6)

Севастополь - 71

Республика Северная Осетия - 69

Республика Ингушетия - 64

Камчатский край - 59

Республика Татарстан - 56

Республика Марий Эл - 45 (2)

Магаданская область - 45 (1)

Чеченская Республика - 42 (1)

Еврейская АО - 36 (1)

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 6

