В Самаре Шестой кассационный суд отменил приговор Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы отдела полиции Уфы и отправил дело на пересмотр в ином составе суда, сообщает "Интерфакс".

"Суд определил указанный приговор (Верховного суда Башкирии от 3 июня 2020 года) в отношении Яромчука, Матвеева, Галиева отменить, передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан в ином составе суда", - сказал собеседник агентства. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Уголовное дело на полицейских завели осенью 2018 года. По версии следствия, находясь в отделе МВД в состоянии алкогольного опьянения они изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю Гульназ Фатхисламову. Девушка подала заявление в прокуратуру.

В конце 2019 года Матвеева и Галиева приговорили к семи годам колонии, еще одного участника преступления, 34-летнего начальника миграционного отдела ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука - к шести годам. При этом подсудимые вину не признали.

В июне этого года Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционные жалобы, Матвеева и Галиева оправдал, а Яромчуку смягчил приговор до четырех лет колонии.

Отец потерпевшей полицейской, Ирек Сагитов, занимал на тот момент пост заместителя руководителя Росгвардии Башкортостана. Осенью 2019 года он был назначен вице-премьером правительства республики.