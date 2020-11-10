Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав РБК предупредил о появлении 1,5 тысячи своих клонов, где мошенники выманивают деньги и данные

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

За первую неделю ноября мошенники зарегистрировали около сотни сайтов, имитирующих оформление и содержание РБК, а с июня их число превысило более полутора тысяч, пишет издание со ссылкой на представителей IT-компаний Infosecurity, "Лаборатория Касперского", Qrator Labs и Bi.Zone.

На сайтах с доменом формата rbk-***.ru опубликована фейковая новость о том, что государство якобы обязало газовые компании создать "единый проект по заработку". По гиперссылке пользователь попадает на мошеннический брокерский ресурс "Газ Руси", предлагающий заработать на торговле нефтью и газом.

По словам заместителя гендиректора Infosecurity Игоря Сергиенко, сайт имеет все признаки мошеннического ресурса, включая логотип несуществующего Министерства цифровой деятельности России. После заполнения формы и отправки персональных данных злоумышленники связываются со своей жертвой и уговаривают перевести деньги для торговли на бирже.

Специалисты советуют обращать внимание на адрес сайтов: в поддельном, как правило, есть дополнительные символы, например, ноль вместо буквы О, также используются приставки info, org, 24. Также на поддельных сайтах часто бывает небрежной верстка: блоки и картинки накладываются друг на друга, текст отображается некорректно, есть орфографические ошибки. Даты новостей и создания разделов на поддельных сайтах могут быть неактуальны, а сами новости - старыми.

Кроме того, в отличие от настоящих новостных сайтов дата создания поддельного портала будет недавней, контактная информация почти всегда отсутствует либо недействительна, форм обратной связи нет или они не работают. Чтобы не ошибиться, лучше самостоятельно вводить адрес требуемого ресурса в поисковой строке браузера, а к запросу в поисковой системе добавлять фразу "официальный сайт".

По словам Сергиенко, аналитики фиксировали клоны РБК и раньше, но это были единичные случаи, а такое крупное количество фейков, как сейчас, регистрируется впервые. Также была выявлена мошенническая реклама под брендами "одного из федеральных каналов и одного из крупных общественно-политических новостных порталов" для раскрутки фейковых сайтов, предлагающих социальные выплаты. По данным источника РБК, мошенники использовали фейковые сайты телеканала "Россия 24".