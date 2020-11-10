Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров произвел ряд кадровых перестановок в государственных органах

Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" / Youtube.com Кадыров отметил, что у него "практически все в Чечне родственники", так как его клан один из самых больших в республике

Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" / Youtube.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров произвел ряд кадровых перестановок в государственных органах. 30-летний Ибрагим Закриев, который приходится Кадырову племянником, назначен вице-премьером - министром сельского хозяйства, а прежний его пост руководителя администрации главы и правительства Чечни занял 28-летний Хас-Магомед Кадыров, ранее занимавший должность секретаря Совета экономической и общественной безопасности. Он четвероюродный брат главы республики.

"Хас-Магомед имеет богатый опыт работы на самых сложных участках. Он профессионально подходит к решению поставленных задач. Уверен, что на новом месте Хас-Магомед продолжит и приумножит достижения, достигнутые предыдущим руководителем", - заявил Кадыров, слова которого приводит ЧГТРК "Грозный".

Кроме того, новым руководителем секретариата главы Чечни стал Халид Кадыров. Портал "Кавказ.Реалии" называл его двоюродным братом чеченского лидера. По словам последнего, Халид Кадыров "с юных лет образцово выполняет свой долг на пути нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, всегда подходит к решению поставленных задач максимально грамотно и эффективно".

Ибрагим Закриев в разное время работал первым замминистра финансов Чечни, вице-премьером, мэром Грозного. Хас-Магомед Кадыров занимал посты помощника главы Чечни, руководителя управления МВД по Грозному и мэра Аргуна.

В сентябре Рамзан Кадыров назначил свою дочь Айшат на должность первого заместителя министра культуры региона, а племянника и руководителя чеченского управления ГИБДД Идриса Черхигова - куратором Гудермесского и Шелковского районов.

В октябре новым заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Чеченской республике стал Висита Кадыров (Виталий Пигов) - приемный брат главы Чечни, которого в СМИ также называют "русским младшим братом" Кадырова. Список других его родственников, занимающих различные посты в Чечне, весьма обширен. Сам Кадыров, объясняя в феврале назначения своих родственников Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева, сказал, что это не в последнюю очередь связано с их родством с Ахматом Кадыровым. Он также заявил, что на самом деле его родственников в правительстве и администрации Чечни "мало".

Кадыров отметил, что у него "практически все в Чечне родственники", так как его клан один из самых больших в республике. "Мне что, привозить людей из отдела администрации президента РФ в Москве? Или же я беру на работу того, кого знаю и который будет трудиться?" - заявил глава Чечни.