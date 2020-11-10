Совещание с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК

Пресс-служба Президента России Совещание с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших при крушении российского вертолета Ми-24 рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан). Это командир экипажа, майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Их память участники совещания почтили минутой молчания, пишет РИА "Новости".

"Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему выздоровления скорейшего", - добавил Путин. Президент также поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших.

Российский вертолет сбили вооруженные силы Азербайджана вечером в понедельник. В результате попадания ракеты он потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. В МИД Азербайджана извинились за произошедшее и сообщили, что случайно открыли огонь на поражение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Путиным сказал, что в темное время суток вертолет по ошибке приняли за вертолет военно-воздушных сил Армении, и заявил о готовности выплатить компенсации родственникам жертв и раненого.

Москва эти извинения приняла.

И Армения, и Азербайджан по факту произошедшего возбудили уголовные дела.