Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Журналист, писавший о коррупции в станице Кущевской и осужденный на 9 лет, умер в колонии

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга

В оренбургской исправительной колонии N9 скончался ростовский журналист и правозащитник Александр Толмачев, осужденный на 9 лет колонии по обвинению в вымогательстве, сообщила Znak.com общественный защитник Александра Изучеева со ссылкой на его родственников.

"У него были проблемы со здоровьем. Супруга говорит, что он кашлял, но в больницу не хотел. Есть подозрение, что скончался от коронавируса. Но вскрытия еще не было", - сказала Изучеева. До выхода на свободу Толмачеву оставался всего месяц.

Александр Толмачев был учредителем газеты "Уполномочен заявить" и информационно-правового центра, главной задачей которых была защита прав граждан. В 2011 году его задержали и обвинили в вымогательстве денег у бизнесменов: по версии следствия, Толмачев обещал не публиковать компрометирующие их сведения за вознаграждение.

В 2014 году суд признал Толмачева виновным и назначил ему девять лет колонии: при этом приговор выносили не в родном для журналиста Ростове-на-Дону, а в Кущевском районном суде. Толмачев и его сторонники заявляли, что за всей этой историей стоял председатель Ростовского областного суда Виктор Ткачев, а также представители прокуратуры и ростовской администрации, против которых журналист выпустил много разоблачительных материалов. При этом Толмачеву неизменно отказывали в УДО.

Журналист занимался в том числе проблемами Кущевки и рассказывал о посте ДПС "Кущевский", где отмечалась удивительно высокая статистика по найденным в транспорте наркотикам. Толмачев выяснил, что проезжающим водителям подбрасывали запрещенные вещества и предлагали решить проблему на месте за определенную сумму. Заплативших отпускали со штрафами или условными наказаниями, а остальные становились фигурантами уголовных дел, предусматривавших лишение свободы. Примерный доход от преступной схемы составлял около 600 млн рублей в год.