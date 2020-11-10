Работников смогут отправлять на удаленку без их согласия по решению органов власти

KrisCole / DepositPhotos Органы государственной власти и местного самоуправления получат право принимать решения о временном переводе работников на удаленную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Органы государственной власти и местного самоуправления получат право принимать решения о временном переводе работников на удаленную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств. Об этом говорится в поправке к законопроекту об особенностях дистанционной работы, текст которой приводит ТАСС.

"В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств", - указывается в тексте.

Согласно поправке, согласие сотрудников на такой перевод не требуется. При этом работодатель должен обеспечить работника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, либо компенсировать работнику расходы в связи с использованием принадлежащего ему оборудования или средств.

Как уточняется в тексте, перевод на временную дистанционную работу по перечисленным основаниям не повлечет изменений в трудовой договор. "По окончании срока такого перевода (но в любом случае не позднее окончания действия обстоятельства (случая), в связи с которым такой перевод устанавливался) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению", - следует из поправки.

Ранее один из авторов инициативы, первый заместитель главы думских единороссов Андрей Исаев уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников, регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Ко второму чтению в законопроект планируется включить понятие "график взаимодействия" - время, в течение которого работник остается на связи с работодателем. Также в проект могут включить положения о северных надбавках и доплатах за "вредность" и три ключевых понятия.

Первое из них называется дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третьим понятием станет комбинированная дистанционная (удаленная) работа, которая сочетает в себе стационарную занятость на рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

В октябре общественная организация "Роскомсвобода" и Фонд развития цифровых прав подали иск к мэрии Москвы из-за обязательного сбора личных данных сотрудников, которых перевели на удаленную работу. По мнению общественников, соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина нарушает целый ряд правовых норм, в том числе федеральные законы "О персональных данных" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также Трудовой кодекс РФ