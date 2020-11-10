Глава Красносельского района Москвы и политик-оппозиционер Илья Яшин отсудил 100 тысяч рублей компенсации у РИА ФАН, связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".

Иск был подан в суд после опубликования в прошлом году статьи РИА ФАН, в которой Илью Яшина обвинили в коррупции: якобы он присвоил бюджетные деньги на фиктивное мероприятие - районный праздник. "Год назад "пригожинские" СМИ написали, что я наворовал денег на районных праздниках. Они так часто делают: про депутата Максима Резника писали, что он наркоман, про Юлю Навальную, что она агент спецслужб. В оппозиции не очень принято судиться с ними, но мы приняли решение пойти в суд", - рассказал Яшин Znak.com. Он также опубликовал сообщение о своей победе в суде на страничке в Facebook.

По его словам, описанная в статье преступная схема, когда бюджетные деньги, выделенные на проведенное лишь на бумаге мероприятие, чиновники кладут себе в карман, часто применяется в Москве. Но только происходит это не в Красносельском, а в других районах Москвы, управы в которых полностью контролирует прокремлевская партия "Единая Россия" при отсутствии независимых депутатов.

В суде Петербурга в рамках разбирательства адвокат Яшина Нателла Пономарева предъявила документы, подтверждающие, что праздник был проведен и все выделенные деньги израсходованы на его организацию.

Юристы Пригожина сначала попытались переложить ответственность за публикацию статьи на блогера Михаила Конева, который якобы первым опубликовал сообщение о воровстве "праздничных" денег. Затем юристы представили экспертное заключение, которое, по словам Яшина, "развеселило" даже судью. Из этой бумаги следовало, что в статье якобы говорилось лишь о потенциальной возможности украсть деньги, а не о коррупции как свершившемся факте. Однако лингвистическая экспертиза подтвердила, что Яшина в публикации РИА ФАН "бездоказательно обвинили в коррупции".

"Сам суд длился больше года. То сторона оппонента задерживала, то коронавирус. В итоге накануне суд признал информацию недостоверной, обязал „РИА ФАН" дать опровержение и выплатить мне компенсацию в 100 тысяч рублей, - прокомментировал Илья Яшин завершение разбирательства. - Будете смеяться, но теперь Пригожин должен мне денег".

Деньги, полученные от РИА ФАН, Яшин пообещал потратить на то, чтобы таких, как Пригожин, в политике не было. Он также добавил, что Евгений Пригожин активно судится с оппозиционерами. Только за последний месяц "повар Путина" предъявил судебные претензии Алексею Навальному, проходящему курс лечения в Германии после отравления химоружием семейства "Новичок", Владимиру Милову, Леониду Волкову, Любови Соболь, Максиму Шевченко на общую сумму почти 30 млн рублей.