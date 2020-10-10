В Хабаровске ОМОН впервые за три месяца жестко разогнал участников традиционной субботней акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Портал DVhab.ru сообщает о 25 задержанных, есть пострадавшие.

Представитель штаба Алексея Навального в Хабаровске Андрей Пастухов рассказал "Сибирь. МБХ медиа", что разгон начался после того, как некоторые протестующие решили развернуть палатки перед зданием краевой администрации на площади Ленина.

Сотрудники полиции "настояли на том, чтобы палатки были убраны, сказали, что в ином случае будет применена физическая сила. Протестующие отказались. Через несколько минут из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа и начали силой разгонять, сворачивать палатки, задерживать людей", рассказал активист. По его словам, задержаны около 40 человек, их "битком паковали" в три автозака.

DVhab.ru отмечает, что это был самый жесткий разгон митингов в Хабаровске с их начала. У одного из митингующих сломан нос, владельца "фургаломобиля" Андрея Маклыгина били по голове дубинками, он потерял сознание. Одна из девушек упала на асфальт и не могла подняться.

Двое подростков сообщили об избиениях и пытках: их "поставили на колени в угол, издевались, скручивали руки, ударили в глаз", передает штаб Навального в Twitter. Один из юношей рассказал в стриме YouTube-канала RusNews , что его друга задержали после того, как он "вступился за бабушку, которой грубили".

Одна из участниц акции Галина Приданникова находится в больнице с гематомой на голове. По ее словам, удар омоновца усугубил ее старую болезнь. Координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин, который оказывал помощь Приданниковой на площади, задержан.

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Несколько фотографий о том, как похорошел Хабаровск при Дегтярёве pic.twitter.com/GSt9Pevuld— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

Буквально за полчаса мирный дальневосточный город превратился в аналог Беларуси благодаря своре ОМОНа. Просто отвратительно. pic.twitter.com/QOm0thoBCh— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

В пресс-службе администрации города "Интерфаксу" сообщили, что после митинга и шествия "протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности - были смонтированы три таких сооружения".

В мэрии также заявили, что активисты принесли к палаткам мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, "доставляя большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади". Отметим, что в предыдущие субботы власти запускали на площади очень громкую трансляцию концертов классической музыки, не заботясь об удобствах людей.

"Силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки. Так как участники акции отказались это сделать добровольно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка", - сказали в пресс-службе. В мэрии сообщили о 20 задержанных мужчинах и пяти женщинах.