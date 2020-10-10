За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах и 197 летальных случаев, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это новый рекорд за все время с начала пандемии. Предыдущий был отмечен накануне, когда было выявлено 12 126 заболевших.
В Москве 4105 новых случаев COVID-19, 30 человек скончались. Всего в стране зафиксировано 1 285 084 заболевших и 22 454 умерших. Из больниц за последние сутки выписан 6781 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 016 202.
Новые случаи коронавируса по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4105 (30)
Санкт-Петербург - 501 (36)
Московская область - 416 (9)
Ростовская область - 269 (10)
Нижегородская область - 257 (4)
Воронежская область - 201 (6)
Архангельская область - 199 (1)
Свердловская область - 198 (6)
Ханты-Мансийский АО - 189 (2)
Красноярский край - 175 (2)
Кемеровская область - 169
Волгоградская область - 155
Иркутская область - 155 (2)
Алтайский край - 154 (2)
Ульяновская область - 152 (2)
Ставропольский край - 151 (3)
Ямало-Ненецкий АО - 151 (7)
Саратовская область - 149 (1)
Мурманская область - 148 (3)
Омская область - 143
Забайкальский край - 140
Республика Крым - 140 (1)
Республика Коми - 139 (5)
Томская область - 139
Оренбургская область - 137 (2)
Самарская область - 125
Удмуртская Республика - 116 (3)
Тюменская область - 116 (2)
Республика Алтай - 111
Орловская область - 110 (1)
Пензенская область - 110 (1)
Республика Саха (Якутия) - 110
Краснодарский край - 103 (5)
Хабаровский край - 102 (2)
Пермский край - 98 (5)
Республика Бурятия - 98
Ленинградская область - 96
Новосибирская область - 95 (5)
Тверская область - 93 (3)
Челябинская область - 93
Брянская область - 91 (1)
Приморский край - 84
Республика Дагестан - 82 (6)
Курская область - 81
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Кировская область - 81 (1)
Калужская область - 80
Ярославская область - 77
Республика Карелия - 77
Республика Калмыкия - 77 (2)
Белгородская область - 76
Ивановская область - 75 (1)
Рязанская область - 74 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 73
Вологодская область - 69
Калининградская область - 68
Костромская область - 65 (3)
Смоленская область - 64 (1)
Курганская область - 64 (3)
Республика Хакасия - 63
Тамбовская область - 61
Новгородская область - 59
Сахалинская область - 59
Владимирская область - 58
Астраханская область - 58 (1)
Республика Мордовия - 58 (1)
Амурская область - 57
Республика Ингушетия - 54
Липецкая область - 52 (1)
Тульская область - 51 (2)
Республика Башкортостан - 49 (1)
Магаданская область - 46 (1)
Псковская область - 45
Республика Адыгея - 41 (2)
Республика Тыва - 39
Республика Северная Осетия - 38
Республика Марий Эл - 35
Республика Татарстан - 35 (2)
Камчатский край - 35
Севастополь - 33 (2)
Чувашская Республика - 31 (3)
Еврейская АО - 30
Ненецкий АО - 6
Чеченская Республика - 5 (1)
Чукотский АО - 1