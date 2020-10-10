ВСЕ ФОТО За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах и 197 летальных случаев

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва В Москве 4105 новых случаев COVID-19, 30 человек скончались. Всего в стране зафиксировано 1 285 084 заболевших и 22 454 умерших

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из больниц за последние сутки выписан 6781 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 016 202

Фото: NIAID / flickr.com

За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах и 197 летальных случаев, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это новый рекорд за все время с начала пандемии. Предыдущий был отмечен накануне, когда было выявлено 12 126 заболевших.

В Москве 4105 новых случаев COVID-19, 30 человек скончались. Всего в стране зафиксировано 1 285 084 заболевших и 22 454 умерших. Из больниц за последние сутки выписан 6781 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 016 202.

Новые случаи коронавируса по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4105 (30)

Санкт-Петербург - 501 (36)

Московская область - 416 (9)

Ростовская область - 269 (10)

Нижегородская область - 257 (4)

Воронежская область - 201 (6)

Архангельская область - 199 (1)

Свердловская область - 198 (6)

Ханты-Мансийский АО - 189 (2)

Красноярский край - 175 (2)

Кемеровская область - 169

Волгоградская область - 155

Иркутская область - 155 (2)

Алтайский край - 154 (2)

Ульяновская область - 152 (2)

Ставропольский край - 151 (3)

Ямало-Ненецкий АО - 151 (7)

Саратовская область - 149 (1)

Мурманская область - 148 (3)

Омская область - 143

Забайкальский край - 140

Республика Крым - 140 (1)

Республика Коми - 139 (5)

Томская область - 139

Оренбургская область - 137 (2)

Самарская область - 125

Удмуртская Республика - 116 (3)

Тюменская область - 116 (2)

Республика Алтай - 111

Орловская область - 110 (1)

Пензенская область - 110 (1)

Республика Саха (Якутия) - 110

Краснодарский край - 103 (5)

Хабаровский край - 102 (2)

Пермский край - 98 (5)

Республика Бурятия - 98

Ленинградская область - 96

Новосибирская область - 95 (5)

Тверская область - 93 (3)

Челябинская область - 93

Брянская область - 91 (1)

Приморский край - 84

Республика Дагестан - 82 (6)

Курская область - 81

Карачаево-Черкесская Республика - 81

Кировская область - 81 (1)

Калужская область - 80

Ярославская область - 77

Республика Карелия - 77

Республика Калмыкия - 77 (2)

Белгородская область - 76

Ивановская область - 75 (1)

Рязанская область - 74 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 73

Вологодская область - 69

Калининградская область - 68

Костромская область - 65 (3)

Смоленская область - 64 (1)

Курганская область - 64 (3)

Республика Хакасия - 63

Тамбовская область - 61

Новгородская область - 59

Сахалинская область - 59

Владимирская область - 58

Астраханская область - 58 (1)

Республика Мордовия - 58 (1)

Амурская область - 57

Республика Ингушетия - 54

Липецкая область - 52 (1)

Тульская область - 51 (2)

Республика Башкортостан - 49 (1)

Магаданская область - 46 (1)

Псковская область - 45

Республика Адыгея - 41 (2)

Республика Тыва - 39

Республика Северная Осетия - 38

Республика Марий Эл - 35

Республика Татарстан - 35 (2)

Камчатский край - 35

Севастополь - 33 (2)

Чувашская Республика - 31 (3)

Еврейская АО - 30

Ненецкий АО - 6

Чеченская Республика - 5 (1)

Чукотский АО - 1

