Московские власти на следующей неделе объявят об ограничениях на продажу билетов в театры гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями

sportoakimirka / DepositPhotos Изменения коснутся только театров, подведомственных правительству Москвы. С 17 октября продавать билеты смогут только те театры и операторы, которые внесут соответствующие изменения в процедуру продажи билетов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские власти на следующей неделе объявят об ограничениях на продажу билетов в театры гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, пишет РБК со ссылкой на несколько источников. По информации издания при покупке билета нужно будет ввести паспортные данные, на входе в театры паспорта будут проверять.

Изменения коснутся только театров, подведомственных правительству Москвы. С 17 октября продавать билеты смогут только те театры и операторы, которые внесут соответствующие изменения в процедуру продажи билетов.

Согласно методичкам для билетных операторов, продажа билетов должна сопровождаться предупреждением о том, что лицам "старше 65 лет, имеющим определенные заболевания, контактировавшим с заболевшими 2019-nCoV, ограничивается посещение выставок, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий".

Покупатель должен будет проставить в соответствующих полях галочки, соглашаясь, что он моложе 65 лет, не находится в группе риска и не контактировал с заболевшими коронавирусом. Люди старше 65 лет купить билеты не смогут.

Введенные при покупке билетов персональные данные будут переданы органам исполнительной власти Москвы и подведомственным им организациям, которые обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности, пишет издание. Продавцы билетов должны загружать эти данные ежедневно не позднее 21:00 в облачное хранилище департамента информационных технологий Москвы.

О том, что театры начнут продавать билеты по паспорту, 9 октября написал Telegram-канал Baza, сославшись на то же совещание в департаменте культуры Москвы, о котором пишет и РБК. В федеральном Минкультуры после этого заявили, что "такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры" от министерства не поступало.

При этом в "Ленкоме", МХАТе им. М.Горького, "Современнике", Театре на Таганке РБК рассказали, что ограничили продажу билетов для зрителей старше 65. А на неделе полиция и сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) устроили рейд по столичным театрам в поисках зрителей 65+ и проводили с ними "профилактические беседы".

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что следующая неделя "будет во многом решающей", по ее итогам власти примут новые ограничения для борьбы с ростом заболеваемости.