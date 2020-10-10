Бывший сотрудник МВД бросил благодарность министра внутренних дел и свой значок на площади перед зданием администрации Хабаровского края в знак солидарности с задержанными на сегодняшней традиционной акции в защиту экс-губернатора Сергея Фургала

Фото: RusNews / youtube.com Хабаровск, 10 октября 2020 года

Фото: Штаб Навального в Хабаровске / twitter.com

Бывший сотрудник МВД бросил благодарность министра внутренних дел и свой значок на площади перед зданием администрации Хабаровского края в знак солидарности с задержанными на сегодняшней традиционной акции в защиту экс-губернатора Сергея Фургала. Кадры этого демарша показали канал Sota.Vision и местный штаб Алексея Навального.

Отмечается, что бывший силовик назвал "позором" первый за три месяца жесткий разгон протестующих и объяснил, что "бросил то, чем гордился много лет". Издание "Подъём" называет имя бывшего сотрудника МВД - Роман Тимиров. Он объяснил свои действия тем, что ОМОН "перешел грань", и это его "взбесило". "Я просто в 2009 принял присягу служить народу, а не ворам", - сказал мужчина.

Штаб Алексея Навального в Хабаровске сообщает в Twitter, что Тимирова арестовали сотрудники ФСБ. Митингующие посвятили ему лозунг.

Полицейский Роман Тимиров сегодня стал известен тем, что выбросил свои награды на митинге и отказался продолжать служить негодяям.



Вы не поверите, его только что АРЕСТОВАЛО ФСБ. pic.twitter.com/4qOGHUe35G— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

"Темиров Роман - молодец!"



Новый лозунг посвящён полицейскому, сложившему полномочия после сегодняшних задержаний pic.twitter.com/yD7bzyTtHJ— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

По данным "ОВД-Инфо", в 92-й день протестов в Хабаровске задержали не менее 30 человек. До сих пор акции проходили мирно и без серьезного вмешательства полиции. ОМОН действовал жестко, несколько человек получили травмы.

В отношении одного из активистов, Александра Приходько, полиция начала проверку по "дадинской" статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий (212.1 УК РФ). Приходько при задержании избили, он находится в больнице из-за обильного кровотечения из носа. По неподтвержденным данным, ему сломали нос.

Разгон акции начался после того, как митингующие попытались установить палатки около здания краевой администрации на площади Ленина. Вечером хабаровчане снова собрались там, а некоторые находились на площади большую часть дня, передает "Интерфакс". Полиция предупредила, что акция не согласована, и пригрозила применить силу, если участники не разойдутся.

Атака карателей никого не испугала, аресты никого не остановили. Только ожесточили. pic.twitter.com/0R1suIjzhz— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

Вот как сейчас на центральной площади Хабаровска. Благодаря тому, что Дегтярёву вздумалось спустить ОМОН с поводка, митинг идёт уже 9 часов без перерыва. pic.twitter.com/m6A7CcIVlh— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

Политолог Александр Кынев в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" выразил мнение, что власти Хабаровска давно планировали силовой разгон акций протеста, выжидая, когда снизится их массовость. "Периодически они запугивали, а ныне они сочли, что некая численность, которую они считают безопасной для разгона, с которой силовики могут справиться, дали команду", - сказал он.

Депутат Госдумы от Дальнего Востока Алексей Корниенко раскритиковал действия ОМОНа. "Применять насилие к мирным жителям, которые не делают ничего дурного, - бесчеловечно и беззаконно. Как депутат Государственной Думы в том числе от Хабаровского края, я считаю это недопустимым и сделаю необходимые запросы в силовые структуры", - написал он в Instagram.

Парламентарий отметил, что протест в Хабаровске "в целом как был мирным, так и остается" таковым, а требования митингующих остались неизменными: судить Сергея Фургала в Хабаровске с участием присяжных и сделать процесс открытым и максимально прозрачным.

"Раньше хабаровчан, недовольных решением федерального центра и выступающих в защиту своего честного выбора, не били. Да, их вылавливали тихо, после митингов, у собственных домов, перед работой, штрафовали. Но именно сегодня пройдена точка невозврата", - написал Корниенко.