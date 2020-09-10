Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах России, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески - я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт", - сообщил он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.

По его словам, у каждого третьего заболевшего COVID-19 выявляют сепсис, передает ТАСС. "Есть возбудитель, есть органная дисфункция, поэтому, конечно, сепсис при COVID-19 безусловно есть... Обращаю внимание, у каждого третьего сепсис", - сказал Авдеев.

Всего за сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 5363, умерли 128 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общее число инфицированных с начала пандемии в РФ достигло 1 046 370 человек. Умерли за все время 18 263 человека. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах - прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных выявлено за сутки в Москве - 695 человек. В Санкт-Петербурге - 215 новых случаев, в Московской области - 169. Наименьший темп прироста новых случаев заболевания - в Туве, Подмосковье, Смоленской области, Чечне и Севастополе (0,2%), сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,8 млн человек, свыше 903 тыс. умерли. Россия находится на 4-м месте в мире по числу заразившихся и на 12-м - по летальным исходам.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она проходит пострегистрационные испытания. Однако мировые ученые усомнились в данных о российской вакцине от коронавируса.

Коллективного иммунитета россиянам ждать еще целый год, несмотря на вакцину

Что касается коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, то он может сформироваться у россиян лишь к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, заявил сегодня и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Перенесенное заболевание формирует иммунитет, длительность его мы пока оцениваем. Но мы видим, что те, что переболел весной, летом, сейчас не заболевает... Наши надежды на то, что это иммунитет будет более-менее продолжительным, и за счет циркуляции возбудителя, бессимптомного или симптомного течения, а также вакцинации мы его сможем сформировать, возможно, к осени 2021 года", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.

"Коллективный иммунитет - это временный процесс, и сегодня по тем расчетам, которые у нас есть, мы оцениваем, что 67-70% населения должны иметь антитела. В идеале это 80% и более... Сегодня проводятся различные исследования и у нас в городе, и в стране в целом, ...и пока мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20%, плюс-минус", - добавил Лиознов.

По его оценке, специалисты пока не могут однозначно установить, возможно ли повторное заражение COVID-19, передает РИА "Новости". "Мы периодически слышим информацию о том, что бывают повторные случаи, но каждый из них требует доказательной базы, соответствующего исследования и подтверждения", - отметил глава НИИ гриппа.