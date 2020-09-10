Постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) называет несоответствующими действительности заявления Берлина о передаче в эту структуру материалов по отравлению боевым веществом семейства "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального.

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А. Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", - говорится в пресс-релизе постпредства, размещенном на сайте посольства РФ в Нидерландах.

По словам российских дипломатов, "в техсекретариате ОЗХО им подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября с. г. Германия в Организацию ничего не передавала", передает "Интерфакс". "Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел М. Бергера от 03.09.20 г., - отмечают в постпредстве. - "Мы готовы сотрудничать с Организацией и использовать все имеющиеся в ее распоряжении конвенционные механизмы для того, чтобы выяснить обстоятельства дела путем обмена информацией и проведения консультаций, как это и предусмотрено Конвенцией (о запрещении химического оружия. - Прим. "Интерфакса")".

Ранее в четверг постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сказал ТАСС, что "странности в "деле Навального" продолжают множиться". "Вчера официальные лица ФРГ заявили о том, что они якобы передали в ОЗХО все материалы, подтверждающие отравление российского гражданина. Тем не менее проверка нами этих сведений выявила то, что они являются недостоверными: ни вчера, ни сегодня утром Германия в Техсекретариат ОЗХО ничего не направляла. Ожидаем от немецкой стороны внятных разъяснений по этому поводу, - подчеркнул Шульгин. - Но в любом случае, если вопрос будет вынесен нашими немецкими партнерами на гаагскую площадку, мы готовы к его рассмотрению строго в правовом поле Конвенции [о запрещении химического оружия]".

В комментарии РИА "Новости" Шульгин добавил: "Не зная, однако, что конкретно немцы передают в ОЗХО, бумажные ли документы ... или биохимические пробы, не зная также, как будет сформулирован запрос немецкой стороны в ОЗХО, очень сложно делать какие-то прогнозы, высказывать оценки".

"Конечно, есть определенные предположения, но я бы не стал сейчас заниматься гаданием на кофейной гуще", - заключил он.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Первая часть снятого материала была опубликована 31 августа уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне международного скандала российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего за рубеж для более качественного лечения.

Врачи клиники Charite в Берлине сообщили, что нашли в организме пациента следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов. 2 сентября в правительстве Германии сообщили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Это химическое оружие разрабатывалось СССР, а потом Россией. В неоднократном использовании химоружия данного типа подозревались российские спецслужбы.

Немецкие эксперты пришли к выводу, что для отравления оппозиционера использовалась новейшая и очень опасная модификация "Новичка", которой обладают только российские спецслужбы, получающие указания из Кремля.

Представители Кремля и российские эксперты настаивают на том, что никакого отравления не было, а в истории с госпитализацией Навального нет ничего криминального.

На Западе уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций. В частности, может быть заморожен проект строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток 2", если Москва не представит исчерпывающих разъяснений.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции в отношении России за отравление Навального, заявил 9 сентября: "Санкции вполне возможны, но это не повод что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".