АГН Москва / Кирилл Зыков Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

АГН Москва / Кирилл Зыков

Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение со следствием, сообщает "Интерфакс".

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября", - сообщили в пресс-службе суда.

Решением суда обвиняемому установлен ряд запретов. Так, находясь под домашним арестом, ему запрещено без разрешения следствия покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться всеми видами связи.

В обоснование своего ходатайства следствие указало, что "в настоящее время изменились обстоятельства, учитываемые ранее судом при избрании меры пресечения".

Адвокат Николая Мистрюкова Алексей Ульянов сообщил, что причиной смягчения меры стала болезнь.

Ранее следствие заявило, что показания Николая Мистрюкова указывают на причастность Сергея Фургала к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал свою вину не признает. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей.

В ноябре 2019 года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.