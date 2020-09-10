вДудь / youtube.com Из российских аптек начали изымать экспресс-тесты на ВИЧ, показанные в фильме Дудя

вДудь / youtube.com

Из российских аптек из-за претензий Росздравнадзора начали изымать экспресс-тесты на ВИЧ "Ораквик", действие которых показывали журналист Юрий Дудь и глава фонда "СПИД. Центр" Антон Красовский в документальном фильме "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят".

Росздравнадзор выдал предостережение компании "Юнидент", которая занимается экспортом тестов на ВИЧ и других медицинских изделий, посчитав, что инструкция к экспресс-тестам на ВИЧ-1/2 антитела OraQuick Rapid HIV - 1/2 Antibody Test вводит покупателей в заблуждение. В ведомстве заявили, что тесты предназначены только для профессионального использования, говорится на сайте "СПИД.Центра".

"Контролирующие органы начали внимательно изучать досье регистрационного удостоверения, которое было выдано еще в 2011 году. И обратили внимание на то, что в том далеком году при регистрации было указано, что тест профессиональный, то есть предназначается для профессионалов. Росздравнадзор начал это трактовать так, что он может использоваться только в медучреждениях", - рассказали в компании.

В частности, из регистрационного досье следует, что при проведении анализа следует "соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с потенциально инфекционным материалом", то есть выполнять его спецодежде, маске и резиновых перчатках. В "Юниденте" объяснили, что изначально тесты предназначались именно для продажи и домашнего тестирования, но в досье оказалась информация об исключительно профессиональном использовании.

При этом для исследования слюны необходимо приложить лопаточку из комплекта к внешней стороне верхней и нижней десны, а затем опустить ее в контейнер с раствором, описали процедуру в компании. Результат появится через 20-40 минут.

Благотворители и специалисты центров по профилактике и борьбе со СПИД в беседе с петербургским изданием "Доктор Питер" отметили, что пользуются в основном тестами по крови, так как любые экспресс-тесты дают предварительные результаты, которые нуждаются в перепроверке стандартными методами анализа. Также экспресс-тесты могут показать как ложно положительный, так и ложно отрицательный результат.

При этом, например, фонд "Гуманитарное действие" из-за приостановки работы мобильных пунктов в пандемию коронавируса направил своим подопечным из группы риска именно тесты "Ораквик" для самотестирования. "Точно так же делали наши коллеги из Новосибирска. Мы никогда не сталкивались с какими-то проблемами при использовании этих тестов. Что может быть проще - взял, провел специальной лопаткой по десне, а затем опустил ее в контейнер с раствором и получил результат", - сказал заместитель гендиректора фонда Алексей Лахов. Решение Росздравнадзора он назвал странным и выразил надежду, что это недоразумение.

"Единственная опасность тестов для домашнего использования - это реакция человека в случае положительного результата, - отметила заведующая лабораторией петербургского Центра по профилактике и борьбе со СПИД Зоя Лисицина. - Все боятся, что с ним может что-то случиться. Когда о результате сообщает врач или психолог, всегда есть возможность поговорить с пациентом, как-то настроить и подсказать дальнейшие шаги".

Двухчасовой фильм Юрия Дудя "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят" вышел 11 февраля 2020 года. Журналист рассказал истории людей, которые живут с этим диагнозом, объяснил разницу между ВИЧ и СПИД и привел мнения экспертов по этой теме.

Ленту по инициативе первого замглавы комитета по охране здоровья Федота Тумусова показали в Госдуме, однако никто из немногочисленных собравшихся не досидел до конца. Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай назвал работу Дудя полезной, хотя с остротой подачи некоторых фактов "можно дискутировать в научной или организационной плоскости". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что смотрел фильм лично и считает его хорошим и "действительно заслуживающим внимания". А глава Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал проверить эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

В российских аптеках после выхода ленты резко подскочили продажи экспресс-тестов на ВИЧ. А число Google-запросов о покупке теста увеличилось на 5550%. На данный момент видео насчитывает 18,5 млн просмотров в YouTube.