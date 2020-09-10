Компания "Муви Парк", где дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова работает арт-директором, займется продвижением в соцсетях проекта Visit Moscow для структуры мэрии Москвы. Как сообщают "Открытые медиа", контракт на 16,5 миллиона рублей с "Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы", подконтрольным мэрии, был заключен в начале сентября.

Владелец компании "Муви Парк" Федор Балванович сообщил, что Visit Moscow является собственным проектом Песковой. "Это ее проект изначально, она его придумала, он шел давно. Мы полностью получаем "арт-дирекшн" от нее - в каком направлении делать ролики. Ее роль - контроль того направления, куда мы идем, что мы делаем в плане контента и "визуала", - пояснил он.

На выделенные по контракту деньги "Муви парк" должен разработать стратегию реализации проекта в соцсетях, подготовить контент-план, взять на себя производство контента и продвижение страницы в социальных сетях.

Балванович также подчеркнул, что формально Пескова не числится в штате компании.

Visit Moscow - это несколько пабликов в соцсетях, которые на английском языке рассказывают о достопримечательностях российской столицы, ее музеях, ресторанах и парках. В Facebook это небольшие рассказы о красивых городских локациях, на YouТube-канале опубликовано несколько профессиональных видеороликов о столице, а в Instagram собраны истории о поездке в Москву зарубежных тревел-блогеров.

Ранее компания Елизаветы Песковой "Сперанса ДС" подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Visit Moscow; также Пескова лично продвигала одноименные каналы, которые рекламировали московский комитет по туризму. Позже она объяснила, что изначально идея логотипа принадлежала ей, а московские власти заинтересовались проектом позже.

"Муви Парк" создана в 2013 году. Компания снимала ролики для Delivery Club, S7, Mazda, Lexus. По данным базы юрлиц "Контур.Фокус", за время работы фирма заключила только один госконтракт - на 400 тысяч рублей с "Агентством инвестиционного развития" Пермского края.