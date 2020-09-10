Обязательный карантин для больных ОРВИ будет отменен в том случае, если они сдадут отрицательный тест на коронавирус. Об этом, как пишет РБК, в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, остается в силе обязательное правило, по которому пациенты с симптомами ОРВИ должны проходить тест на коронавирус.

Ракова предположила, что город будет функционировать в обычном режиме, несмотря на ожидаемый рост заболеваемости в осенне-зимний период. По ее словам, популяционный иммунитет стабилизировался на уровне 20%.

"Сейчас мы входим в осенне-зимний период, когда идет объективный рост заболеваемости различными инфекциями. Мы понимаем, что наряду с больными COVID-19 мы получим большое число больных ОРВИ и гриппом. Мы должны перестроить работы систему здравоохранения и сделать акценты на правильную дифференциацию диагноза", - объяснила заместитель мэра Москвы.

Ракова добавила, что власти постараются увеличить тестирование на грипп для тех, у кого есть явные признаки болезни, для пациентов, которые входят в группу риска.

Помимо этого, Ракова отметила, что если, например, в мае любой пациент с пневмонией считался "ковидным", то теперь эти правила будут изменены. "Чтобы человеку поставить диагноз "ковидная пневмония", надо, чтобы была вирусная пневмония, которую видно на КТ, должен быть положительный тест на коронавирус либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов", - добавила она.

При это заммэра Москвы призвала москвичей активно прививаться от гриппа уже сейчас, хотя предполагается, что заболеваемость будет расти в конце октября - начале ноября.