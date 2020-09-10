Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви опального схимонаха Сергия (Николая Романова), ранее лишенного сана и фактически захватившего Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого являлся. Решение направлено на утверждение правящему архиерею. После утверждения Сергий перестанет быть монахом.

Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим (Миняйло) назвал последствия отлучения от церкви самыми тяжелыми, которые могут наступить для человека.

"Если правящий архиерей утвердит решение суда, то этот человек будет именоваться Николаем Романовым. Человек, который отлучил себя от церкви, - ему не доступны благодатные таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек, фактически человек существует как некрещеный. В случае смерти его не будут отпевать, его имя не может возноситься на молитве в храме", - объяснил Миняйло (цитата по ТАСС).

Мотивационная часть решения суда будет опубликована в ближайшие дни. Сергий имеет право обжаловать отлучение от церкви в вышестоящем суде, но для этого ему нужно будет лично присутствовать на заседании. Единственный раз он принял участие в заседании церковного суда в июне, где выступил с заявлением, отказался от диалога и ушел. Затем все заседания проводились в его отсутствие.

Вопрос об отлучении Сергия от церкви должен был решиться еще 7 сентября, но из-за неявки подсудимого заседание перенесли на 9 сентября, а затем на 10 сентября.

Перед сегодняшним заседанием он написал письмо митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, заявив, что "продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании Таинства Евхаристии санитарными инструкциями", не позволяют ему присутствовать на процессе, передает "Интерфакс".

Председатель епархиального суда, митрофорный протоиерей Николай Малета отметил, что схимонаху давали шанс повлиять на ситуацию. "Сегодня мы собирались уже в третий раз, для суда такой необходимости не было, была надежда и было желание, что схимонах Сергий придет, объяснит или изменит свое отношение, покается в своих действиях. Но то, что он говорил ранее, своими действиями и словами он усугубил свое печальное бедственное положение как церковный человек", - сказал Малета.

Протоиерей Максим объяснил E1.ru, что означает отлучение Сергия от церкви для его последователей: "Если этот человек [последователь] останется с бывшим схиигуменом в расколе, значит, он покидает РПЦ и отсекается от него". Но если человек "одумается и осознает пагубность нахождения в расколе", он сможет вернуться в лоно церкви. Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова отметила, что церковь относится весьма терпимо к сторонникам бывшего схимонаха.

Сергию вменялось нарушение 28-го правила Святых Апостолов, которое предусматривает отлучение от церкви бывших священнослужителей, изверженных из сана, но продолжающих служить вопреки запрету. 3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. В конце июля это решение утвердил патриарх Кирилл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацией вокруг захвата Среднеуральского монастыря должны заниматься правоохранительные органы. "Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ. Если нарушаются законы РФ, то должны незамедлительно реагировать правоохранительные органы, - цитирует его Znak.com.

Миняйло заявил, что епархия не собирается предпринимать никаких новых действий для возвращения монастыря. "Мы просто верим и знаем, что монастырь останется в РПЦ", - приводит его слова 66.RU.