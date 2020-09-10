Шмакова Екатерина / Facebook Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась за роль протестующей белоруски в программе "Международная пилорама"

Шмакова Екатерина / Facebook

Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась за роль протестующей белоруски в программе "Международная пилорама" Тиграна Кеосаяна, супругой которого является главный редактор прокремлевского телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян. В сюжете персонаж Шмаковой жаловался на низкие гонорары за участие в протестах и говорил, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа.

Программа Тиграна Кеосаяна выходит на НТВ, ее художественный руководитель - Маргарита Симоньян, отмечает радио "Свобода". В шоу со своеобразным пошлым юмором комментируются политические события. Как ранее сообщал в своем расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.

В выпуске, за которой извиняется Шмакова, она играет роль белорусской оппозиционерки. "Я после этих митингов оглохла нахрен", - жалуется подставная минчанка российскому телеведущему.

Кеосаян спросил девушку, не согласна ли она с результатом голосования на президентских выборах. "Куда голым сование? Я не слышу", - выдала Шмакова низкопробную шутку, типичную для этой передачи.

На вопрос, чего ей не хватает, "белоруска" ответила - денег и больших "сисек". При этом она посетовала, что на митингах "мало платят" их организаторы.

Девушка добавила, что ходит на протестные акции, чтобы познакомиться с омоновцами: "Мужики там крепкие. Уж обнимут, так обнимут. Кстати, я еще не замужем". В заключение телеведущий Кеосаян пожелал белоруске "поменьше митингов, побольше петтингов" (петтинг - ласки, легкая форма сексуальной активности).

Позднее Екатерина Шмакова выложила на страничке в Facebook видео с извинениями перед белорусским народом. "Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", - сказала актриса на камеру, утирая слезы.

По словам девушки, ей "ужасно стыдно" за сыгранную роль, которая нарушила и ее собственные моральные принципы.

"Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съемок], - это уже неважно, - добавила Екатерина Шмакова. - Я просто искренне прошу прощения перед всеми людьми. Я знаю, как вам больно. Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны".

Ранее видеообращение записывала другая актриса, снимавшаяся в программе "Международная пилорама", Альбина Кабалина. Она сказала, что после публикации расследования Навального, посвященного этой программе, ей поступали угрозы.

"Я не пропагандист. Я не сторонник Путина. Я не "пилила" эти деньги. Я даже понятия не имела, о чем эта программа. Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю. Я не преступница. Я не делала ничего плохого", - сообщила Кабалина в обращении на видеохостинге Youtube. Позднее оно было удалено.

Екатерина Васильевна Шмакова родилась 1 апреля 1990 года. В 2011 году она окончила Институт театрального искусства (курс Э. Л. Ливнева).

Шмакова работает в Московском областном государственном театре юного зрителя, сообщает "Кино-Театр.ру". Она играла роли в спектаклях "Морозко", "А зори здесь тихие", "Золушка".

А в театре "Буфф" ей достались роли в спектаклях "В доме на окраине" и "Не ходи с чужой женой в ресторан".

Шмакова снималась и в кино. Причем одна из картин была тоже посвящена "проплаченным митингам". В 2019 году учащаяся ВГИКа Александра Артемьева сняла короткометражку "Митинг On/Off", одна из ролей в которой досталась Шмаковой.

Сюжет картины описывается на сайте "Центр фестивалей" так: "Герои собираются на проплаченном митинге, не зная даже "за кого стоят", только бабушка пытается это разузнать и вспоминает честные митинги своей молодости. После окончания мероприятия герои получают по 500 рублей и уходят, разоблачая свои махинации. Бабушка после увиденного выкидывает деньги в мусорку".

Также Шмакова снялась в фильмах "Последний мент", "Женская консультация", "Татьянина ночь", "Русский очаг", "Сплетница", "Тайны института благородных девиц" и других.