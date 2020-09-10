Родные не могут получить тело анархиста Алексея Сутуги для похорон, так как столичное управление Следственного комитета потеряло уголовное дело о его убийстве, рассказала адвокат Светлана Сидоркина.

Для погребения тела адвокату нужно получить от следователя разрешение на захоронение, пишет "Медиазона". "Похороны запланированы на субботу. Чтобы получить разрешение на захоронение, дело должны передать конкретному следователю", - уточнила она.

В прокуратуре заверили, что дело передали в Мещанский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по Москве еще 7 сентября. При этом в Следственном комитете на протяжении двух дней утверждают, что дело к ним не поступало.

Свтелана Сидоркина подала две жалобы - на действия следователей и сотрудников прокуратуры.

Напомним, анархист и бывший политзаключенный Алексей Сутуга, известный под прозвищем Сократ, умер в московском НИИ Склифосовского 1 сентября после уличной драки. Сутугу сильно избили в ночь на 23 августа четыре человека из-за "бытового конфликта" в магазине возле станции метро "Бауманская". "Сам Леша в конфликте не участвовал вовсе, - сообщил анархист Алексей Полихович. - Словесный конфликт перерос в выяснение отношений с мужем продавщицы и группой поддержки. Затем ссора себя исчерпала и Леша с друзьями стали уходить. Но их догнали четверо, напали и начали избивать. Леша упал, ударился головой, очевидцы говорят, что его также били ногами".

Сутуга получил тяжелые травмы головы и впал в кому.

26 августа Мещанский районный суд арестовал четверых нападавших - 27-летнего Сайхана Адаева, 21-летнего Ахмеда Гулоева, 20-летнего Ибрагима Балиева и 18-летнего Аслахана Садаева. Их первоначально обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц (пункт "а" части 3 статьи 111 УК), вины задержанные не признали.

После смерти Сутуги уголовное дело переквалифицировали на нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть (часть 4 статьи 111 УК). Как пояснила Светлана Сидоркина, после переквалификации дело по подсудности должно было перейти в Следственный комитет.

В 2014 году Алексея Сутугу приговорили к трем годам и одному месяцу колонии из-за стычки с неонацистами в кафе "Сбарро" у станции метро "Октябрьская" вечером 2 января. Потерпевшими по делу были признаны трое молодых людей (студент Российской академии правосудия Рустам Мирза, курьер Вячеслав Белов и студент МИСиС Марк Пархоменко), на которых якобы напал Сутуга, вооруженный самодельным молотком из кусков арматуры.

Сам Сутуга отрицал вину. По словам анархиста, он пытался разнять дерущихся и старался как можно быстрее уйти из кафе, поскольку знал о повышенном интересе к нему со стороны правоохранительных органов. На тот момент Сутуга был обвиняемым по делу о драке в клубе "Воздух".

В объяснительных, которые подписали потерпевшие вечером 3 января, утверждается, что среди своих обидчиков они узнали Алексея Сутугу, который "недавно освободился из мест лишения свободы, а в последствии около недели назад попал под амнистию" (орфография сохранена). Формулировки всех троих документов совпадают вплоть до орфографических ошибок, например, в выражениях "Бей банов" и "Смерть банам" (антифашисты "бонами" называют скинхедов-неонацистов, от английского bonehead), которые якобы выкрикивали нападавшие.

Между тем Сутуга и другие обвиняемые по делу "Воздуха" были амнистированы только 10 января 2014 года. Как считал адвокат Владимир Самохин, это может свидетельствовать о том, что уголовное дело было изначально сфальсифицировано и заведено гораздо позже, а даты в материалах проставлены задним числом.

Друзья Сутуги полагали, что причиной уголовного преследования активиста стала его поездка на киевский Майдан в период протестных акций начала 2014 года. Эти протесты, которые власти пытались подавить силой оружия и стрельбой на поражение, завершились сменой руководства страны и бегством в Россию президента Украины Виктора Януковича. Под предлогом политической дестабилизации на Украине Россия присоединила к своей территории Крым.

Потерпевшие по делу об избиении в "Сбарро" появлялись в суде нерегулярно, так что судья даже выносил решения об их принудительном приводе. В итоге они приходили в суд в сопровождении мужчин, похожих на оперативников. Один из них действительно оказался оперативником Центра "Э" Александром Готовцевым, который участвовал в задержании Сутуги.

После приговора анархист отбывал наказание в Иркутской области. Правозащитный центр "Мемориал" признал Сутугу политзаключенным. В марте 2015 года он объявил голодовку, так как в СИЗО-1 Иркутска у него отобрали книги и личные вещи, прошедшие цензуру.

После освобождения Сутуга участвовал в спектакле "Театра.doc", в котором рассказывалось про пытки со стороны силовиков. Анархист говорил в постановке о личном опыте, который касался пыток в киевском отделе милиции.