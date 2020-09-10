Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V" и все данные, которые были получены в ходе научных исследований, заявил РИА "Новости" заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов. Он не уточнил дату передачи документов и суть этих данных. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов также подтвердил ТАСС отправку всех необходимых документов относительно вакцины.

Ранее группа медиков из Италии, США и других стран усомнилась в данных о клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, опубликованных в журнале Lancet. В открытом письме, подписанном профессорами ряда итальянских медицинских факультетов и вузов, говорится, в частности, о подозрительном сходстве данных, полученных в результате разных экспериментов.

16 ученых из Италии, США, Японии, Франции и Германии, подписавшихся под открытым письмом, обращают внимание на дублирование некоторых экспериментальных значений: у 9 из 9 волонтеров, участвовавших в одном из экспериментов с вакциной, в течение 21 дня из 28 полностью совпадали титры антител.

Во многих случаях речь идет не о равномерном разбросе цифр, а о повторении одних и тех же цифр у разных участников экспериментов. Авторы письма подчеркнули, что представленных данных слишком мало, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы, однако и имеющиеся данные вызывают обеспокоенность своей неестественностью.

Кроме того, к моменту регистрации вакцина прошла только две фазы клинических испытаний и была испытана лишь на нескольких десятках людей. Фармацевтические компании ранее призывали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к отечественной разработке. После этого Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме.