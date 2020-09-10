Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении оппозиции и протестующих поддержали 39% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Больше половины (55%) из тех, кто считает, что белорусский лидер действует правильно, - россияне в возрасте старше 60 лет. Причиной их убежденности они назвали то, что Лукашенко является хорошим президентом, который заботится о стране и людях, а также действует в рамках закона. Кроме того, они заявили, что в сложившихся условиях необходимо соблюдать стабильность в стране и не допустить госпереворота.

Отмечается, что значительно чаще остальных действия Лукашенко считает правильными ТВ-аудитория. По мнению тех, кто дал такую оценку, "он очень много делает, поднимает свою страну с колен", "свою страну не дает разрушить и не дает её раздербанить".

Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Среди них каждый третий (34%) - в возрасте от 18 до 30 лет. Они отметили, что президент жестко поступает с протестующими и не ведет с ними диалог, а также что ему пора покинуть пост президента. Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на вопрос о действиях Лукашенко.

В исследовании говорится, что о белорусских протестах знают 87% респондентов. Из них 30% хорошо осведомлены по этой теме, 57% опрошенных знают о ситуации в соседней стране в общих чертах, еще 13% впервые услышали об этом. 33% опрошенных узнают эту информацию из теле- и радиопередач, 18% - на новостных сайтах, 9% - в соцсетях или мессенджерах.

При этом 29% опрошенных заявили, что российские официальные средства массовой информации освещают ситуацию в Белоруссии скорее объективно, тогда как о необъективности заявили 23%. Еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

23% россиян внимательно следят за событиями в Белоруссии. По мнению 39% респондентов, большинство белорусов поддерживают президента, 24% опрошенных считают, что народ Белоруссии на стороне протестующих. 46% россиян скорее поддерживают Лукашенко, 17% - скорее протестующих.

При этом 45% опрошенных полагают, что протесты организованы из-за рубежа, 15% - что они организованы самими белорусами. В этих условиях 45% полагают, что России не стоит вмешиваться в ситуацию в стране, а 29% предлагают поддержать Александра Лукашенко. О необходимости поддержки протестующих заявили всего 3% опрошенных.