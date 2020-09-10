Ахмед Закаев рассказал Русской службе BBC, что силовики увезли его живущих в чеченском городе Урус-Мартане двух братьев и двух сестер в неизвестном направлении

Akhmed Zakayev / YouTube По словам Закаева, его близких задержали утром и сказали оставшимся в доме родственникам, что их увозят в Грозный. В районном отделе МВД заявили, что не знают о задержании Закаевых

Akhmed Zakayev / YouTube

Живущий в Великобритании лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев рассказал Русской службе BBC, что силовики увезли его живущих в чеченском городе Урус-Мартане двух братьев и двух сестер в неизвестном направлении. По словам Закаева, его близких задержали утром и сказали оставшимся в доме родственникам, что их увозят в Грозный. В районном отделе МВД заявили, что не знают о задержании Закаевых.

Закаев связал задержание с тем, что 8 сентября опубликовал на своем Youtube-канале обращение, где осудил публикацию видео с унижением 19-летнего Салмана Тепсуркаева, который был модератором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, появившегося в марте и писавшего о незаконных задержаниях и пытках в республике.

7 сентября в чате канала 1ADAT было опубликовано видео, в котором обнаженный юноша говорит, что "наказывает себя за неподобающее чеченцу поведение" и "передает "эстафету" другим администраторам "Адата". С этими словами молодой человек сел на стеклянную бутылку.

В другом видео, опубликованном в Instagram, этот же юноша, в котором узнали Тепсуркаева, сказал, что оскорблял чеченских женщин и представителей власти, а за это "по чеченским обычаям либо сажают на бутылку, либо стреляют в лоб".

В видеообращении, записанном на следующий день, Закаев сказал, что те, кто подверг юношу такому унижению, не могут называть себя чеченцами. "Это не давление, а то, чем вы занимаетесь - не политика. Вы беспородные собаки", - заявил чеченский оппозиционер. Он призвал жителей Чечни показать свое недовольство властям республики.

Закаев добавил, что хотя узнал о 1ADAT только из публикации видео, но считает себя "модератором этого канала". "Каждый, кто считает себя чеченцем, является участником этой группы", говорил он.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов 9 сентября в прямом эфире в Instagram сказал, что с Закаева "будет спрос" за посты 1ADAT. "Хорошо, что мы нашли модератора телеграм-канала 1ADAT. Ты же назвал себя модератором канала. Отныне все постыдное, что появляется в этом канале про женщин, сестер, матерей, за все это отвечаешь ты. С тебя надо требовать спрос", - обратился Даудов к Закаеву.

Спикер добавил, что власти Чечни пока не знают, кто подверг Тепсуркаева насилию. "Мы знаем, за что это сделали, но не знаем кто. Мы это выясняем", - уверял Даудов. Он также добавил, что если юноша действительно писал оскорбительные комментарии, то он "ничтожество" и "не человек".

Закаев считает, что власти Чечни переиначили смысл его слов. "Я заявил, что я модератор и что любой чеченец сегодня должен заявить себя участником этого телеграм-канала. Они выхватили это из контекста и, видимо, в связи с этим сегодня пошли эти задержания (родственников)", - сказал Закаев.

Салман Тепсуркаев 5 сентября писал администраторам 1ADAT, что "проговорился кадыровцу и за ним пришли", после чего связь с ним пропала. По данным "Новой газеты", его похитили за пределами Чечни, когда он находился на заработках, и доставили на базу СОБР "Терек" в Грозном.

Оппозиционный видеоблогер Тумсо Абдурахманов назвал случившееся с Тепсуркаевым экстраординарным событием "даже для кадыровской Чечни". "Если до сих за инакомыслие нас пытали, сажали в тюрьмы по сфабрикованным уголовным делам, заставляли публично извинятся, изгоняли из республики, убивали и под покровом ночи как собак закапывали на кладбищах и высшей мерой наказания было публичное снятие штанов, то сейчас кадыровцы расширили окно Овертона до публичного сажания на бутылку", - заявил он.