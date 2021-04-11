Авария на угольной шахте в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна произошла около 18:10 по местному времени (11:10 по Москве). По данным китайских СМИ, в тот момент в шахте находились 29 человек, восьмерых удалось поднять на поверхность

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В результате затопления угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в ночь на воскресенье 21 горняк оказался заблокированным под землей, сообщило агентство "Синьхуа".

Авария на угольной шахте в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна произошла около 18:10 по местному времени (11:10 по Москве). По данным китайских СМИ, в тот момент в шахте находились 29 человек, восьмерых удалось поднять на поверхность.

Партком и правительство автономного района потребовали от местных властей незамедлительно принять все необходимые меры по спасению горняков, минимизировать потери.

В настоящее время на месте организованы аварийно-спасательные работы, к ним привлечены профессиональные спасательные отряды, оснащенные необходимым оборудованием.