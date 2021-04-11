Полиция Нового Уренгоя передала Магомеда Гадаева, депортированного из Франции в Россию, чеченским силовикам для этапирования в Чечню

Moscow-Live / Ольга Шуклина

Полиция Нового Уренгоя передала Магомеда Гадаева, депортированного из Франции в Россию, чеченским силовикам для этапирования в Чечню, сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Семена Цветкова. Сам адвокат находится в отделе полиции и пытается ознакомиться с документами, на основании которых действуют чеченские полицейские.

Ранее представители пограничного контроля аэропорта Шереметьево посадили 37-летнего чеченского беженца Гадаева на рейс до Нового Уренгоя, в котором проживает его родной брат. В это время, как можно предположить, сотрудники погранслужбы передали информацию об этом в УФСБ по Чечне, по неофициальной просьбе которого Гадаева незаконно удерживали в транзитной зоне терминала D более 12 часов.

Утром в субботу по месту жительства брата Гадаева в Новом Уренгое пришли двое чеченцев в поисках Магомеда. После их визита родственники Гадаева обратились к нему с просьбой "сдаться на милость" главы Чечни Кадырова и вернуться добровольно в Чечню.

Затем Гадаева доставили в отдел полиции одного из районов Нового Уренгоя. Он потребовал вызвать к нему представителя следственного отдела Следственного комитета для дачи объяснений и сообщил о намерении обратиться за госзащитой, так как его жизни, как свидетеля по уголовному делу о пытках и превышении полномочий чеченскими полицейскими, угрожает опасность.

Магомед Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и член "Ассамблеи чеченцев Европы", представляющих интересы диаспоры. Он бежал из Чечни после того, как подвергся пыткам в заключении в России, что было доказано в суде Франции.

В октябре 2020 года Гадаева задержали во Франции. Это произошло на фоне особого внимания полиции к выходцам с Кавказа после убийства 18-летним чеченцем учителя Самюэля Пати. В начале апреля этого года его депортировали в Россию.