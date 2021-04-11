Официально число погибших от коронавируса в стране составляет 102 649 человек

АГН "Москва" / Кирилл Зыков Отметим, по данным Росстата, за 2020 год население России сократилось на 510,5 тыс. человек, что является рекордным падением численности населения страны с 2005 года. Общая численность населения России достигла минимума с 2014 года

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Газета The New York Times опубликовало исследование, согласно которому Россия стала лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

Официально число погибших от коронавируса в стране составляет 102 649 человек. Однако апреля по декабрь 2020 года умерло как минимум на 362 тыс. человек больше, чем сообщается в наиболее цитируемой официальной статистике . Смертность в России в прошлом году, по данным издания, увеличилась на 28% по сравнению с обычным показателем.

На втором месте оказалась Испания - рост на 23%, на третьем Италия - рост на 29%. Великобритания и США заняли четвертое место с приростом по 17%. Наименьшая динамика - в Германии (3%).

Издание ставит под сомнение утверждение президента Владимира Путина об успешной борьбе России с коронавирусом, хотя, конечно, не все смерти стали результатом коронавируса.

Отметим, по данным Росстата, за 2020 год население России сократилось на 510,5 тыс. человек, что является рекордным падением численности населения страны с 2005 года. Общая численность населения России достигла минимума с 2014 года.

В декабре "Независимая газета" со ссылкой на данные Росстата сообщала, что по итогам 2020 года в России избыточная смертность составила 280 тыс. человек, или 1,9 человека на 1 тыс. россиян. Это почти вдвое больше, чем в США, в 2,5 раза больше, чем в Швеции, и в семь раз больше, чем в Германии.

В прошлом году представители российской власти признавали, что на показатели избыточной смертности в России сильно повлияла пандемия коронавируса.