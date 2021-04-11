Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 702 случая

Пресс-служба мэра и правительства Москвы С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 641 тыс. 390 случаев коронавирусной инфекции, 102 986 умерших и 4 млн 265 тыс. 509 выписанных

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 702 случая. Это, как передает "Интерфакс", следует из данных федерального оперативного штаба в воскресенье. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 641 тыс. 390 случаев коронавирусной инфекции, 102 986 умерших и 4 млн 265 тыс. 509 выписанных.

За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 7 230 человек, от коронавируса умерли 337 заболевших (днем ранее- 402). Продолжают лечение 272 895 человек. Доля выписанных пациентов, по данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 смертей в Самарской области, 19 - в Санкт-Петербурге, по 12 - в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях, 11 - в Воронежской области.

В Москве зарегистрированы 2 090 новых случаев COVID-19 за сутки, 56 пациентов скончались, 1 388 выздоровели. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 006 случаев. В столице фиксируется более двух тысяч заражений четвертый день подряд.

Еще 694 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 574 - в Московской области, 239 - в Ростовской области, 236 - в Нижегородской области, 198 - в Самарской области, 187 - в Воронежской области, 157 - в Иркутской области, 144 - в Саратовской области, 129 - в Свердловской области, 122 - в Красноярском крае, 119 - в Челябинской области, 109 - в Пермском крае, 107 - в Волгоградской области, 105 - в Краснодарском крае, 103 - в Башкирии, 100 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Еврейской АО, в Ненецком АО и в Тыве (по одному случаю), ни одного заболевшего - в Чукотском АО.