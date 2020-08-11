У Министерства юстиции закончился бюджет на выплату в 2020 году компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается в Телеграм-аккаунте правозащитной группы "Агора".

Так, Минюст не выплатил в трехмесячный срок компенсации по 10 тысяч евро бывшим обвиняемым по "Болотному делу" Илье Гущину и Алексею Гаскарову. Ведомство обещало провести платежи с процентами за задержку после нового перевода от Министерства финансов.

"Агора" напоминает, что деньги на компенсации по решениям ЕСПЧ у Минюста регулярно заканчиваются к лету. Но, например, в 2016 году выплаты возобновили в сентябре.

На выплаты по решениям ЕСПЧ Минюст обычно выделяет 600 миллионов рублей ежегодно, несмотря на то что бюджет приходится корректировать в большую сторону. В прошлом году общая сумма компенсаций превысила 1 млрд рублей.