Актер Михаил Ефремов был госпитализирован из зала суда, где проходило очередное заседание по его делу

АГН Москва / Андрей Никеричев Фельдшеры "скорой" прибыли в суд через пять минут после Ефремова, которого в здание практически заносили

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Актер Михаил Ефремов был госпитализирован из зала суда, где проходило очередное заседание по его делу. "Ефремова вынесли из здания суда и погрузили в скорую. Он без сознания", - сообщается в Telegram-канале телеканала "360".

Как передает корреспондент "Интерфакса", фельдшеры "скорой" прибыли в суд через пять минут после Ефремова, которого в здание практически заносили.

По данным ТАСС, явившийся в суд Ефремов с трудом выходил из автомобиля и выглядел слабым. В здание суда его буквально под руки завели сотрудники ФСИН. В суде Ефремову стало плохо, врачи осмотрели его в комнате приставов и приняли решение о госпитализации.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев сообщил об ухудшении состояния здоровья Ефремова. По его словам, актер испытывал проблемы с сердцем и уже тогда находился в тяжелом состоянии, но отказался вызвать скорую помощь. "Он говорит "будь что будет", - заявил "Интерфаксу" Пашаев.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, и заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть. Михаил Ефремов подчеркнул, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Он также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства. Семья погибшего жителя Рязанской области Сергея Захарова не приняла извинения. Ефремова будут судить по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы. На первом заседании по делу Ефремов отказался признать вину, заявив, что ничего не помнит.