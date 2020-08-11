Михаил Ефремов в Пресненском суде

АГН Москва / Андрей Никеричев 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм

АГН Москва / Денис Воронин

Старший сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Виталий Захаров подал иск к актеру о возмещении морального вреда на 6,5 млн рублей. Об этом говорится в копии искового заявления потерпевшего, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.

"Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации моего морального вреда 6 млн 500 тыс. рублей", - отмечается в документе. Адвокат Захарова Сергей Аверцев подтвердил факт подачи гражданского иска своим доверителем.

Иск заявят до конца дня, во время очередного судебного заседания по делу: Аверцев сообщил РИА "Новости", что решил обнародовать подготовленный иск до заседания "во избежание появления недостоверной информации о нашей позиции".

Потерпевшими по делу признаны еще трое родственников Захарова - вдова, брат и младший сын. Их представляет адвокат Александр Добровинский, который ранее сообщил, что его доверители также подготовили иски к Ефремову. Однако сумму исков он пока называть не стал.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, и заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть. Михаил Ефремов подчеркнул, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Он также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства. Семья погибшего жителя Рязанской области Сергея Захарова не приняла извинения. Ефремова будут судить по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

На первом заседании по делу Ефремов отказался признать вину, заявив, что ничего не помнит, и попросил обратить внимание на "инсинуации", которые в отношении него допускает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. "Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на спорт, общаются с друзьями, которые смотрят телевизор, а там показывают материалы дела, где я якобы признал свою вину", - сказал актер и попросил суд сделать защитнику замечание.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что располагает данными о возможных фальсификациях доказательств представителями потерпевших. В частности, у Пашаева возникли вопросы к показаниям тех свидетелей, которые сообщали, что в момент ДТП за рулем автомобиля был именно Ефремов. Один из свидетелей по делу, инспектор ГИБДД Александр Козлов не смог вспомнить, был ли еще кто-то еще в машине Ефремова в момент аварии, и не смог уточнить, был ли погибший Сергей Захаров пристегнут в момент аварии. При этом на уточняющий вопрос о том, видел ли инспектор лично актера за рулем или ему об этом сообщили, Козлов ответил, что не видел Ефремова за рулем.