Депутат Госдумы Вера Ганзя от Новосибирской и Томской областей, представляющая КПРФ, поздравила белорусов с победой Александра Лукашенко на президентских выборах, назвав белорусский народ "здравомыслящим" и "имеющим чувство национального достоинства". Она порадовалась высокой явке и тому, что "подавляющее большинство граждан не отсиделись на диванах, а пришли выразить свою гражданскую позицию".

"Люди поддержали проводимый в стране курс на сохранение традиций справедливого социального государства. Не боятся там и графы "против всех". Народ сломал хребет так называемым либеральным ценностям. Рада за белорусов. Местные выборы в сентябре этого года, и особенно федеральные в Госдуму в следующем году в нашей стране покажут, на что способны россияне", - написала Ганзя в Facebook.

Согласно обновленным данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко получил на выборах 80,08% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - 10,09%. Графу "против всех" предпочли 4,6% избирателей. Штаб Тихановской не признал результаты, кандидат подала официальную жалобу в ЦИК с требованием провести подсчет голосов повторно или же организовать новое голосование на отдельных участках.

После визита в ЦИК, где ее удерживали несколько часов для беседы с "представителями госорганов", Тихановская внезапно покинула страну и уехала в Литву. Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановскую вывезли за границу белорусские власти вместе с главой ее штаба Марией Мороз, задержанной до выборов. По словам Ковольковой, у Тихановской "не было выбора", а часть ее команды продолжает оставаться "в заложниках".

После выборов в Белоруссии начались массовые протесты. Две ночи подряд на улицах происходят ожесточенные столкновения с силовиками, которые используют дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Протестующие закидывали их коктейлями Молотова и пиротехникой. В МВД подтвердили гибель одного человека, заявив, что он пытался бросить в спецназ взрывное устройство, которое сработало у него в руке. Протестующие возводили баррикады и жгли покрышки.