АГН Москва / Софья Сандурская В России впервые с конца апреля отмечено менее 5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

АГН Москва / Софья Сандурская

В России за последние сутки выявлено 4945 заболевших коронавирусом в 84 регионах. Последний раз число менее 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки было зафиксировано 23 апреля, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

При этом число новых смертей оказалось максимальным за шесть дней - скончались 130 человек. Накануне сообщалось о 70 умерших.

Всего в стране зарегистрировано 897 599 заболевших и 15 131 умерший. Из больниц выписано еще 6494 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 703 175 человек.

Статистика новых случаев коронавируса по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 694 (14)

Свердловская область - 168 (5)

Санкт-Петербург - 157 (20)

Московская область - 154 (3)

Ростовская область - 126 (7)

Иркутская область - 124 (5)

Красноярский край - 122 (6)

Нижегородская область - 119 (4)

Ульяновская область - 115

Ставропольский край - 111 (3)

Кемеровская область - 109

Ханты-Мансийский АО - 108

Омская область - 105 (2)

Оренбургская область - 104 (2)

Воронежская область - 95

Волгоградская область - 95 (1)

Саратовская область - 94

Приморский край - 93 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 92 (3)

Алтайский край - 91 (4)

Краснодарский край - 90 (1)

Челябинская область - 85 (1)

Мурманская область - 78 (3)

Хабаровский край - 78

Тюменская область - 71

Пермский край - 65 (2)

Новосибирская область - 65 (7)

Сахалинская область - 63

Томская область - 56 (3)

Республика Коми - 55 (2)

Республика Саха (Якутия) - 55 (1)

Орловская область - 52 (1)

Белгородская область - 51

Республика Дагестан - 49 (3)

Пензенская область - 49 (1)

Архангельская область - 48 (1)

Самарская область - 48 (3)

Республика Крым - 48

Кировская область - 41 (1)

Ярославская область - 39

Астраханская область - 37 (1)

Чувашская Республика - 36

Республика Бурятия - 35

Республика Башкортостан - 34

Магаданская область - 34

Костромская область - 32

Курская область - 31

Тульская область - 31 (4)

Республика Мордовия - 30

Ленинградская область - 29 (1)

Вологодская область - 28 (1)

Республика Татарстан - 28

Брянская область - 27

Рязанская область - 27

Тверская область - 27 (1)

Удмуртская Республика - 26

Тамбовская область - 25

Ивановская область - 24 (1)

Республика Тыва - 23

Калужская область - 22

Псковская область - 21 (1)

Республика Адыгея - 21

Владимирская область - 20 (3)

Республика Ингушетия - 19 (1)

Липецкая область - 18 (1)

Калининградская область - 17 (1)

Новгородская область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Курганская область - 16

Республика Хакасия - 16

Республика Марий Эл - 15

Амурская область - 15

Забайкальский край - 14

Камчатский край - 12

Карачаево-Черкесская Республика - 11

Смоленская область - 9 (2)

Республика Карелия - 8

Республика Алтай - 7

Чеченская Республика - 6 (1)

Республика Калмыкия - 5

Республика Северная Осетия - 5

Севастополь - 5

Еврейская АО - 4

Ненецкий АО - 1

