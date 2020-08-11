В России впервые с конца апреля отмечено менее 5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 4945 заболевших коронавирусом в 84 регионах. Последний раз число менее 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки было зафиксировано 23 апреля, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
При этом число новых смертей оказалось максимальным за шесть дней - скончались 130 человек. Накануне сообщалось о 70 умерших.
Всего в стране зарегистрировано 897 599 заболевших и 15 131 умерший. Из больниц выписано еще 6494 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 703 175 человек.
Статистика новых случаев коронавируса по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 694 (14)
Свердловская область - 168 (5)
Санкт-Петербург - 157 (20)
Московская область - 154 (3)
Ростовская область - 126 (7)
Иркутская область - 124 (5)
Красноярский край - 122 (6)
Нижегородская область - 119 (4)
Ульяновская область - 115
Ставропольский край - 111 (3)
Кемеровская область - 109
Ханты-Мансийский АО - 108
Омская область - 105 (2)
Оренбургская область - 104 (2)
Воронежская область - 95
Волгоградская область - 95 (1)
Саратовская область - 94
Приморский край - 93 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 92 (3)
Алтайский край - 91 (4)
Краснодарский край - 90 (1)
Челябинская область - 85 (1)
Мурманская область - 78 (3)
Хабаровский край - 78
Тюменская область - 71
Пермский край - 65 (2)
Новосибирская область - 65 (7)
Сахалинская область - 63
Томская область - 56 (3)
Республика Коми - 55 (2)
Республика Саха (Якутия) - 55 (1)
Орловская область - 52 (1)
Белгородская область - 51
Республика Дагестан - 49 (3)
Пензенская область - 49 (1)
Архангельская область - 48 (1)
Самарская область - 48 (3)
Республика Крым - 48
Кировская область - 41 (1)
Ярославская область - 39
Астраханская область - 37 (1)
Чувашская Республика - 36
Республика Бурятия - 35
Республика Башкортостан - 34
Магаданская область - 34
Костромская область - 32
Курская область - 31
Тульская область - 31 (4)
Республика Мордовия - 30
Ленинградская область - 29 (1)
Вологодская область - 28 (1)
Республика Татарстан - 28
Брянская область - 27
Рязанская область - 27
Тверская область - 27 (1)
Удмуртская Республика - 26
Тамбовская область - 25
Ивановская область - 24 (1)
Республика Тыва - 23
Калужская область - 22
Псковская область - 21 (1)
Республика Адыгея - 21
Владимирская область - 20 (3)
Республика Ингушетия - 19 (1)
Липецкая область - 18 (1)
Калининградская область - 17 (1)
Новгородская область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Курганская область - 16
Республика Хакасия - 16
Республика Марий Эл - 15
Амурская область - 15
Забайкальский край - 14
Камчатский край - 12
Карачаево-Черкесская Республика - 11
Смоленская область - 9 (2)
Республика Карелия - 8
Республика Алтай - 7
Чеченская Республика - 6 (1)
Республика Калмыкия - 5
Республика Северная Осетия - 5
Севастополь - 5
Еврейская АО - 4
Ненецкий АО - 1