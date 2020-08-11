Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии, редактором отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым

ВШЭ Это и другие увольнения в вузе объясняют реорганизацией, но в такую версию трудно поверить

Moscow-Live.ru

Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии, редактором отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым, сообщает РБК. Это и другие увольнения в вузе объясняют реорганизацией, но в такую версию трудно поверить.

"Из уважения к коллегам, оставшимся работать в Школе философии, я не буду давать оценку происходящему. Увольнение было объяснено формальными причинами, такими как сокращение числа курсов по философии в университете. В эту версию не верит никто, включая тех, кто сейчас обязан официально "доносить позицию руководства до коллектива", - пояснил Кирилл Мартынов.

По словам ученого, формально вуз просто не продлил с ним годовой контракт. Также он сказал, что сочувствует коллеге, "которой приходится выполнять эту работу, действуя вопреки собственным убеждениям, особенно учитывая, что это преподаватель этики".

Ранее ВШЭ не продлила контракт с другим преподавателем Школы философии Татьяной Левиной. Она останется только на 0,1 ставки в Лаборатории до конца 2020 года. Левина писала для студенческого издания DOXA, которое стало неугодным ректорату, и выступала на организованном этим журналом мероприятии в поддержку политзаключенных - фигурантов "московского дела".

В начале августа стало известно об увольнении преподавателя Школы философии Высшей школы экономики Виктора Горбатова и кандидата социологических наук, доцента факультета социологии ВШЭ в Петербурге Эллы Панеях.

В начале июля DOXA писало, что под видом реорганизации увольняют оппозиционно настроенных преподавателей. Всего, по данным издания, руководство вуза готовится сократить 15 ставок преподавателей Школы философии и семь ставок в Школе культурологии Факультета гуманитарных наук. Обе школы планируется объединить.

Виктор Горбатов сообщал, что он вместе с другими преподавателями был внесен в список "неблагонадежных". Кто его составляет, Горбатов не знал.

Тогда же, в начале июля, во ВШЭ сняли с должности академического руководителя доцента Ольгу Рогинскую. До этого она рассказала в Facebook о грядущих сокращениях и дала интервью студенческому журналу DOXA. После этого университет покинули Илья Кукулин и Мария Майофис.

Старший преподаватель Школы философии и зампред университетской ячейки профсоюза "Университетская солидарность" Илья Гурьянов также узнал о планах руководства уволить его. "Мне сказали, что не планируют продлевать со мной контракт, так как я "не первый раз не прохожу оценку публикационной активности (ОПА)", - отметил он.

Гурьянов подчеркнул, что всегда соответствовал требованиям по публикациям. Соответствующее обращение он написал руководителю вновь создаваемой Школы философии и культурологии. "Руководство Школы вольно или невольно введено в заблуждение относительно моих публикационных показателей. Иных претензий, кроме соответствия критериям ОПА, в этом устном разговоре ко мне не предъявлялось", - добавил он.

Гурьянов заявил, что будет добиваться соблюдения своих трудовых прав. По словам двух собеседников во ВШЭ, контракт не продлили также с преподавателем, аспирантом Школы философии Дмитрием Турко. Он был задержан прошлым летом за участие в несанкционированном мероприятии.

В январе 2020 года издание DOXA сообщало, что администрация ВШЭ решила запретить студентам и сотрудникам университета делать публичные заявления, в том числе подписывать открытые письма.

В пресс-службе вуза сказали, что запланировали реорганизацию в рамках программы развития университета до 2030 года. В 2020 году изменения также затронут факультеты бизнеса и менеджмента, права, гуманитарных наук. Директор ВШЭ по связям с общественностью Андрей Лавров ранее утверждал, что никаких черных списков "неблагонадежных" сотрудников нет, пишет "Сноб".