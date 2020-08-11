Президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России

Пресс-служба Президента России Михаил Мурашко заявил, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. "Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент, попросив главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом.

"Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил российский лидер, уточнив, что вакцинация должна проводиться добровольно. Как говорится в регистрационном удостоверении, в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.

Путин также рассказал, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей. "После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим, и все", - заявил российский лидер, которого цитирует РИА "Новости". Имя дочери президент не назвал: напомним, что СМИ называют дочерьми Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову.

Тихонова - кандидат физико-математических наук, возглавляет фонд поддержки молодых ученых "Иннопрактика" и, по сведению ряда СМИ, занимается проектом строительства на базе МГУ российского аналога Кремниевой долины, стоимость проекта оценивалась в 2017 году почти в два миллиарда долларов. Мария Воронцова - кандидат медицинских наук. Ее связывали с крупнейшим в России частным инвестиционным проектом в области лечения рака, с проектами исследований "генетических поломок" у россиян и редактирования ДНК. Сам Путин на вопросы о дочерях прямо не отвечает.

"Не Мария (дочь Путина) и врач, а Катерина (дочь Путина) и бизнесвумен, привилась новой вакциной. Ну-ну", - прокомментировал ситуацию в Telegram главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, не уточнив, откуда он получил эту информацию.

Михаил Мурашко заявил, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата. "У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сказал министр, которого цитирует "Интерфакс". Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм", а также на площадках "ряда отечественных производителей". По словам министра, интерес к вакцине уже проявили ряд стран, и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. Какие именно страны заинтересовались вакциной, не сообщается.

"Параллельно начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, работа которых связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники и тем, от кого зависит здоровье детей - это наши учителя", - заявил Мурашко. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, вакцинация врачей ожидается уже в сентябре.

Ранее Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Фармкомпании и исследовательские организации призвали Минздрав РФ не торопиться с государственной регистрацией вакцины, заявив, что она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования. Такая ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в гонке вакцин, но подвергнет ненужной опасности конечных потребителей.

Скепсис разделила и западная пресса, где отмечали, что препараты тестируются сомнительными методами, чтобы "выполнить амбициозный план президента Путина". Внимание обратили и на то, что вакцина появилась довольно быстро, однако в самом НИЦ это объяснили тем, что вакцину изготовили на уже имеющейся основе. Сообщалось, что третья фаза исследований с участием нескольких тысяч добровольцев пройдет уже после регистрации препарата, что технически вполне допустимо, а эффективность вакцины разработчики проверили в том числе и на себе.