Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих назвал "недостаточно объективным" предложение оппозиционера Алексея Навального повысить пенсии участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в его ответе координатору регионального штаба Навального Сергею Ухову, который был опубликован в микроблоге штаба в Twitter.

По мнению народного избранника, сравнение размера пенсий и зарплат с европейскими странами "некорректно", поскольку не учитывает бесплатной медицины и субсидий, выделяемых жилищно-коммунальному хозяйству в России. "Выплаты в приведенных… странах ветераны будут вынуждены расходовать на услуги в сфере соцобеспечения, здравоохранения и ЖКХ, которые предоставляются в этих странах за отдельную плату", - подчеркнул депутат-единоросс и доктор экономических наук Валерий Сухих.

В штабе Навального напомнили, что раньше единоросс Сухих отказался увеличивать зарплаты бюджетникам под тем предлогом, что это предложение является "чужой инициативой". Иными словами, оно не сулило политических дивидендов "Единой России".

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в июне опубликовал свой законопроект об увеличении пенсий российским ветеранам до уровня "их противников тех времен - солдат немецкого вермахта". Это произошло через несколько дней после того, как на него завели дело о клевете в отношении ветерана из агитационного ролика RT. В соцсетях политик называл участников съемок, агитировавших за поправки в Конституцию, "продажными холуями" и "предателями".

Средняя пенсия участника войны в Финляндии составляет 158 тысяч рублей, а в Германии в зависимости от заслуг - от 111 до 626 тысяч рублей, указывал Навальный. Общие затраты на год повышенных ежемесячных выплат 75 тысячам живущих ветеранов он оценивал в 180 млрд рублей, пишет "Медиазона". Спикер заксобрания Петербурга Андрей Васильев говорил депутату Максиму Резнику, предложившему внести законопроект от их лица в Госдуму, "хоть чуть-чуть постесняться" и "не устраивать балаган".