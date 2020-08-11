Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев.

"Сегодня я получил копии постановлений по семи составам преступлений - один эпизод по 242-й статье УК (незаконный оборот порнографических материалов) и шесть эпизодов по 319-й статье (оскорбление представителя власти)", - сказал Тюленев.

Воронцов был задержан 7 мая, а 8 мая Тверской районный суд Москвы санкционировал его арест. Ранее сообщалось, что Воронцов проходит сразу по нескольким уголовным делам: два дела о вымогательстве (ст. 163 УК РФ), два - о распространении порнографии (ст. 242 УК РФ) и еще одно дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ). По нему, как утверждает защита, вышел срок давности о привлечении к ответственности.

Впоследствии бывший адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил о возбуждении еще двух уголовных дел по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Первоначально следствие осуществлялось столичной полицией, однако 3 июня стало известно, что дело передано следователям СК России.

В настоящий момент в отношении Воронцова расследуется 14 уголовных дел. Вину он не признает. В частности, по версии следствия, Воронцов требовал у полицейского 300 тысяч рублей, угрожая опубликовать в соцсетях его интимные фотографии. Защита утверждает, что обвинение "основано на оговоре".

Владимир Воронцов - майор МВД в отставке. В полиции он служил до сентября 2017 года. В феврале того же года он завел паблик в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Омбудсмен полиции". Группа посвящена обсуждению проблем в работе правоохранительных органов. Посты для публикации присылали в том числе и действующие сотрудники МВД.

Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта было более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram - в общей сложности еще почти 150 тысяч.

Воронцов активно критиковал руководство МВД и публиковал внутренние документы ведомства. Нередко опубликованные Воронцовым материалы приводили к увольнениям и отставкам. Так, в апреле 2020 года в "Омбудсмене полиции" обнародовали аудиозаписи, на которых предположительно начальница участковых Новосибирска Елена Устинова требует от подчиненных выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции. Эта публикация привела к отставке главы областного МВД.

Включившись в политику, Воронцов поддерживал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и только в апреле дважды попадал в топ-15 по просмотрам за неделю, участвуя в обсуждении событий, не относящихся к скандалам в правоохранительной среде.

В середине апреля у Воронцова прошел обыск по делу о распространении недостоверной информации. Как утверждали тогда в СК РФ, анонимный пользователь "Владимир Воронцов" распространил ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором насчитывается 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Воронцов после обыска остался в статусе свидетеля. После этого, по словам "омбудсмена полиции", сотрудники управления собственной безопасности МВД посетили его знакомых из числа бывших и действующих сотрудников полиции. Их уговаривали дать показания на Воронцова, однако они отказались и сообщили об этом "омбудсмену полиции".

После задержания Воронцова в московском ГУВД объявили, что ищут пострадавших от его действий.

Под арестом оказался и друг Воронцова, инспектор ГИБДД Павел Гладченко. Его обвинили в получении взятки. Адвокат Михаил Мушаилов говорил, что Гладченко вынуждали дать показания на Воронцова по делу о вымогательстве.