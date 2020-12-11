Россия установила новый антирекорд по числу умерших от коронавируса. Как сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф", за последние сутки в России выявлено 28 585 случаев коронавируса в 85 регионах, 613 человек скончались. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 597 711 заболевших и 45 893 умерших.
Поправились и выписаны уже 2 059 840 пациентов по всей стране, в том числе 26 171 за последние сутки. Общее количество активных случаев в стране за вычетом всех выздоровевших и умерших на текущий момент составляет 491 978.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 7215 (77)
Санкт-Петербург - 3779 (69)
Московская область - 1370 (29)
Нижегородская область - 495 (15)
Республика Карелия - 427 (2)
Архангельская область - 407 (17)
Свердловская область - 402 (17)
Ростовская область - 386 (26)
Воронежская область - 378 (28)
Вологодская область - 365 (9)
Хабаровский край - 342 (2)
Красноярский край - 337 (16)
Пермский край - 315 (17)
Республика Крым - 306 (7)
Челябинская область - 297 (19)
Псковская область - 297 (1)
Ульяновская область - 294 (10)
Самарская область - 288 (7)
Мурманская область - 285 (7)
Республика Коми - 284
Иркутская область - 281 (13)
Волгоградская область - 264 (5)
Забайкальский край - 264
Саратовская область - 263 (6)
Кировская область - 247 (1)
Омская область - 244 (8)
Приморский край - 239 (4)
Ставропольский край - 235 (7)
Тверская область - 230 (2)
Ханты-Мансийский автономный округ - 227 (6)
Республика Бурятия - 227 (1)
Алтайский край - 223 (11)
Калининградская область - 218
Ленинградская область - 216
Новгородская область - 210
Тульская область - 205 (9)
Удмуртская Республика - 202 (7)
Республика Саха (Якутия) - 200 (1)
Томская область - 199 (5)
Пензенская область - 191 (3)
Брянская область - 188
Краснодарский край - 187 (9)
Ямало-Ненецкий автономный округ - 187 (3)
Ярославская область - 187 (3)
Белгородская область - 186 (17)
Оренбургская область - 182 (7)
Республика Хакасия - 180 (14)
Курская область - 178 (3)
Ивановская область - 172 (13)
Новосибирская область - 172 (7)
Кемеровская область - 171 (3)
Орловская область - 171 (2)
Владимирская область - 168 (8)
Тюменская область - 168 (6)
Астраханская область - 167 (5)
Калужская область - 161 (2)
Липецкая область - 153 (4)
Республика Дагестан - 152 (3)
Смоленская область - 149 (4)
Республика Башкортостан - 149(2)
Амурская область - 148
Чеченская Республика - 143
Сахалинская область - 141 (1)
Тамбовская область - 137 (2)
Рязанская область - 133 (2)
Республика Чувашия - 132 (7)
Костромская область - 112 (3)
Курганская область - 110 (3)
Республика Алтай - 107 (2)
Республика Калмыкия - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 102 (2)
Республика Адыгея - 101
Карачаево-Черкесская Республика - 98
Республика Татарстан - 94 (3)
Республика Тыва - 93
Республика Мордовия - 89 (1)
Республика Ингушетия - 88
Республика Северная Осетия-Алания - 85
Камчатский край - 80
Севастополь - 73 (5)
Республика Марий Эл - 52 (2)
Магаданская область - 46 (1)
Еврейская автономная область - 29
Ненецкий автономный округ - 7
Чукотский автономный округ - 0