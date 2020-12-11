За последние сутки в России выявлено 28 585 случаев коронавируса в 85 регионах, 613 человек скончались

Стопкоронавирус.рф Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 597 711 заболевших и 45 893 умерших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Россия установила новый антирекорд по числу умерших от коронавируса. Как сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф", за последние сутки в России выявлено 28 585 случаев коронавируса в 85 регионах, 613 человек скончались. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 597 711 заболевших и 45 893 умерших.

Поправились и выписаны уже 2 059 840 пациентов по всей стране, в том числе 26 171 за последние сутки. Общее количество активных случаев в стране за вычетом всех выздоровевших и умерших на текущий момент составляет 491 978.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 7215 (77)

Санкт-Петербург - 3779 (69)

Московская область - 1370 (29)

Нижегородская область - 495 (15)

Республика Карелия - 427 (2)

Архангельская область - 407 (17)

Свердловская область - 402 (17)

Ростовская область - 386 (26)

Воронежская область - 378 (28)

Вологодская область - 365 (9)

Хабаровский край - 342 (2)

Красноярский край - 337 (16)

Пермский край - 315 (17)

Республика Крым - 306 (7)

Челябинская область - 297 (19)

Псковская область - 297 (1)

Ульяновская область - 294 (10)

Самарская область - 288 (7)

Мурманская область - 285 (7)

Республика Коми - 284

Иркутская область - 281 (13)

Волгоградская область - 264 (5)

Забайкальский край - 264

Саратовская область - 263 (6)

Кировская область - 247 (1)

Омская область - 244 (8)

Приморский край - 239 (4)

Ставропольский край - 235 (7)

Тверская область - 230 (2)

Ханты-Мансийский автономный округ - 227 (6)

Республика Бурятия - 227 (1)

Алтайский край - 223 (11)

Калининградская область - 218

Ленинградская область - 216

Новгородская область - 210

Тульская область - 205 (9)

Удмуртская Республика - 202 (7)

Республика Саха (Якутия) - 200 (1)

Томская область - 199 (5)

Пензенская область - 191 (3)

Брянская область - 188

Краснодарский край - 187 (9)

Ямало-Ненецкий автономный округ - 187 (3)

Ярославская область - 187 (3)

Белгородская область - 186 (17)

Оренбургская область - 182 (7)

Республика Хакасия - 180 (14)

Курская область - 178 (3)

Ивановская область - 172 (13)

Новосибирская область - 172 (7)

Кемеровская область - 171 (3)

Орловская область - 171 (2)

Владимирская область - 168 (8)

Тюменская область - 168 (6)

Астраханская область - 167 (5)

Калужская область - 161 (2)

Липецкая область - 153 (4)

Республика Дагестан - 152 (3)

Смоленская область - 149 (4)

Республика Башкортостан - 149(2)

Амурская область - 148

Чеченская Республика - 143

Сахалинская область - 141 (1)

Тамбовская область - 137 (2)

Рязанская область - 133 (2)

Республика Чувашия - 132 (7)

Костромская область - 112 (3)

Курганская область - 110 (3)

Республика Алтай - 107 (2)

Республика Калмыкия - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 102 (2)

Республика Адыгея - 101

Карачаево-Черкесская Республика - 98

Республика Татарстан - 94 (3)

Республика Тыва - 93

Республика Мордовия - 89 (1)

Республика Ингушетия - 88

Республика Северная Осетия-Алания - 85

Камчатский край - 80

Севастополь - 73 (5)

Республика Марий Эл - 52 (2)

Магаданская область - 46 (1)

Еврейская автономная область - 29

Ненецкий автономный округ - 7

Чукотский автономный округ - 0

