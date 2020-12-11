Следственный комитет РФ сообщил о задержании главного бухгалтера ООО "Торэкс" Галины Алейниковой, которую обвиняют в приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Ранее зампредседателя Следственного комитета России Ростислав Рассохов рассказал "Коммерсанту", что на причастность к мошенничеству на предприятии "Амурсталь" проверяют в том числе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Следственный комитет РФ сообщил о задержании главного бухгалтера ООО "Торэкс" Галины Алейниковой, которую обвиняют в приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере (часть 1 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщается на сайте СКР, она задержана по делу о хищении имущества дочернего предприятия завода "Амурсталь".

По версии следствия, Алейникова и ее соучастники создали несуществующую кредиторскую задолженность и обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о ее взыскании с ООО "Торэкс-Хабаровск", предоставив фиктивные документы. Сумма хищения составила более 305 млн рублей.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку противоправная деятельность организованной группы пресечена правоохранительными органами", - сообщили в ведомстве. Следователи намерены ходатайствовать об аресте Алейниковой, пятеро ее соучастников также задержаны.

Ранее зампредседателя Следственного комитета России Ростислав Рассохов рассказал "Коммерсанту", что на причастность к мошенничеству на предприятии "Амурсталь" проверяют в том числе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: жена арестованного является совладельцем данного предприятия.

"По данному делу следственная группа центрального аппарата СКР, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они были арестованы судом. Сергею Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на "Амурстали" проверяется следствием", - рассказал Рассахов.

Речь идет о Кузнецове Сергее Алексеевиче и Козлове Дмитрии Викторовиче: Кузнецов до конца февраля занимал пост гендиректора завода и покинул пост в конце февраля после смены собственника завода и избрания нового директора. Козлов до февраля этого года занимал пост заместителя гендиректора по безопасности.