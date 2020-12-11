Телеграм-канал 112 Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. Предположительно, он связан с атакой смертника

Телеграм-канал 112

Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. Предположительно, он связан с атакой смертника.

Ранен один сотрудник спецслужбы и одно гражданское лицо, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Он отметил, что, по предварительным данным, подрыв совершил неизвестный мужчина. Он погиб.

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что инцидент произошел в селе Учкекен. "Поступила информация о хлопке рядом со входом в отдел ФСБ на улице Базарная, 157А", - сказал собеседник.

Рассматриваются различные версии случившегося. По словам источника, неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок. "По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах Акбар".

По данным LifeShot, возле отдела ФСБ прогремело два взрыва. В 7:30 сработало самодельное взрывное устройство, которое подложил неизвестный. Никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию.

А спустя почти пять часов - около 12:00 за оцепление "прорвался смертник и произвел самоподрыв". Пострадали "шестеро сотрудников", говорится в сообщении телеграм-канала.

Позже эти данные подтвердили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). "При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказали в НАК.