Минобороны России / ВКонтакте Российские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море

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Российские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море. Как сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ, ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов, она успешно поразила цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. Аналогичные испытания проводились в Баренцевом море в феврале нынешнего года.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет принята на вооружение. Ракета, по данным главы государства, развивает скорость около 9 Махов (Мах - скорость звука) и сможет поражать на расстоянии более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели. Применение ракет "Циркон" предусмотрено с серийных надводных кораблей и подлодок, в том числе произведенных и строящихся под ракетные комплексы "Калибр".

Как рассказал в ноябре 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, "Цирконы" планируется развернуть, в частности, на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной субмарине проекта 949А "Иркутск". В декабре 2019 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" смогут размещаться на всех российских кораблях новых проектов.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" имеет полное водоизмещение 4500 т, длину 135 м. Основное вооружение корабля составляют крылатые ракеты "Калибр".